سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الجمعة 23 سبتمبر 2022.. أداء متباين

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ السودان خلال تعاملات صباح الجمعة 23 سبتمبر 2022 فِيْ البنك المركزي، فِيْما انخفض فِيْ السوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فى السودان

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ السودان بشكل هامشي عَنّْد مستواه لدى البنك المركزي عَنّْد مستواه 570.46 جنيه فِيْ الصرافة، و 574.95 جنيهًا فِيْ البنوك التجارية، مقابل 570.46 جنيهًا للصرافة، و 574.95 جنيهًا أمس، بحسب ما نشره المركزي. بنك السودان “cbos.gov.sd”.

انخفض سعر الدولار اليوم بالسودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد مستوى 578 جنيها للبيع و 582 جنيها للشراء، بحسب وسائل إعلام محلية.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

سجل سعر اليورو اليوم فى السودان فى البنك المركزى حوالى 561.16 جنيها بمتوسط ​​مرجح بالبورصات و 566.73 جنيها متوسط ​​مرجح بالبنوك التجارية فِيْما وصل سعره فى السوق الموازية غير الرسمية الى حوالى 578 جنيها. جنيه أو رطل للوزن.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 641.30 جنيهًا للصرافة، و 647.67 جنيهًا بالبنوك التجارية، فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية نحو 710 جنيهات.

أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السودانية، أحلام مدني مهدي، خلال لقائها بوفد الاتحاد العربي للتنمية والتنمية أمس الأربعاء، أن هناك فرصا واسعة للاستثمار فِيْ مجال البنية التحتية مثل الطرق والطاقة، الاستثمار الزراعي وتجهِيْز الأغذية.

قال المكتب المركزي للإحصاء فِيْ السودان فِيْ وقت سابق إن معدل التضخم السنوي انخفض إلَّى 117.42٪ فِيْ أغسطس من 125.41٪ فِيْ يوليو، وفقًا لرويترز.

تدهُور الاقتصاد السوداني فِيْ أعقاب أحداث أكتوبر الماضي التي تسببت فِيْ توقف التمويل الدولي، وتراجعت قيمة عملته إلَّى أكثر من الربع.

كَمْا يعاني السودان من نقص حاد فِيْ العملة الصعبة.

يشار إلَّى أن معدل التضخم السنوي فِيْ السودان انخفض إلَّى 125.41٪ فِيْ يوليو من 148.88٪ فِيْ يونيو، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 151.52 جنيه فِيْ الصرافة، و 153.02 جنيه فِيْ البنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى نحو 153 جنيها.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 155.32 جنيهًا للصرافة، و 156.86 جنيهًا فِيْ البنوك التجارية.

وأظهرت شاشات البنك المركزي، سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان بنحو 1838.78 جنيهًا للصرافة، و 1857.04 جنيهًا بالبنوك التجارية.