سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الجمعة 29 يوليو 2022.. الجنيه يقاوم

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السودان مع البنوك خلال تعاملات الجمعة 29 يوليو 2022، وكذلك فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية.

سعر الدولار اليوم فى السودان

ظل سعر الدولار اليوم بالبنوك عَنّْد المستوى 567 جنيها للشراء و 571 جنيها للبيع، مقارنة بنفس السعر خلال تعاملات اليوم السابق، بحسب بنك الخرطوم (أكبر بنك حكومي).

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد 570 جنيها للشراء و 573 جنيها للبيع، بحسب وسائل إعلام محلية.

التضخم فِيْ السودان

قال الجهاز المركزي للإحصاء فِيْ السودان مؤخرًا إن معدل التضخم السنوي انخفض إلَّى 148.88 بالمائة فِيْ يونيو من 192.21 بالمائة فِيْ مايو.

قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهِيْم إن الحكومة امتنعت عَنّْ طباعة النقود لتمويل العجز. ارتفعت الإيرادات الحكومية الشهرية بمقدار الثلثين خلال الأشهر الستة الماضية إلَّى 150 مليار جنيه سوداني (264 مليون دولار)، وفقًا لرويترز.

لكن التضخم يعَنّْي زيادة الإنفاق بوتيرة أسرع. وأضاف إبراهِيْم أن فاتورة الأجور الشهرية للعاملين فِيْ القطاع العام وحده بلغت 180 مليار جنيه ارتفاعا من 54 مليار جنيه منذ بداية العام، بالإضافة إلَّى ارتفاع تكاليف الوقود والقمح والواردات الأخرى.

حذر برنامج الغذاء العالمي من أن 15 مليون شخص، أو حوالي ثلث السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

يقول المانحون الغربيون إن المساعدات الاقتصادية المجمدة لن تعود حتى يتم تعيين حكومة مدنية جديرة بالثقة. ويقول محللون إنه حتى لو تم الوفاء بهذا الشرط، فسيكون من الصعب أكثر من ذي قبل على السودان حشد الدعم بعد الانقلاب الذي أضر بالعلاقات مع المقرضين الدوليين.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

سجل سعر اليورو اليوم فِيْ السودان نحو 574.20 جنيه للشراء، و 576.32 جنيه للبيع، فِيْما سجل سعره فِيْ السوق الموازية نحو 580 جنيها، مقابل 574 جنيها خلال تعاملات أمس.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان لدى البنوك نحو 682.44 جنيها للشراء و 679.02 جنيها للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان مع البنوك نحو 149.24 جنيها للشراء، و 148.50 جنيها للبيع، فِيْما سجل سعر الريال السعودي فِيْ السوق السوداء السودانية نحو 151 جنيها.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان فِيْ البنوك نحو 154.40 جنيها للشراء، و 155.56 جنيها للبيع، فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) نحو 156 جنيها.

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان عَنّْد مستوى 1830.55 جنيهًا للشراء، و 1846.61 جنيهًا للبيع، وفقًا لمتوسط ​​السعر المرجح على بنك السودان المركزي.