سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الجمعة 8 يوليو 2022

تباين سعر الدولار اليوم فِيْ السودان خلال بداية التعاملات يوم الجمعة 8 يوليو 2022 بالبنوك الرسمية والسوق السوداء.

سعر الدولار اليوم فى السودان

سجل سعر الدولار اليوم فِيْ السودان 564 جنيها للشراء، و 568.23 جنيها للبيع، بحسب الموقع الرسمي لبنك الخرطوم (أكبر بنك حكومي).

وفِيْ السوق السوداء، بلغ سعر الدولار اليوم 565 جنيها، بحسب وسائل إعلام محلية.

أعلن بنك السودان المركزي أن الميزان التجاري للتجارة الخارجية للسودان سجل عجزاً قدره 1.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

وذكر البنك فِيْ تقرير صدر يوم الجمعة الماضي أن إجمالي صادرات البلاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بلغ 1394.11 مليار دولار، فِيْما بلغت الواردات السلعية من خارج البلاد 2620472 مليار دولار.

سعر اليورو والجنيه فِيْ السودان

سجل سعر اليورو اليوم فِيْ السودان 578.78 جنيه (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.

فِيْما جاء سعر اليورو اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد المستوى 608 جنيهات.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان 677.91 جنيهًا (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.

فِيْما بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان فِيْ “السوق السوداء” نحو 710 جنيهات.

سعر الريال والدرهم والدينار

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم 150.95 جنيه (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.

فِيْما بلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 149 جنيها.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان مع البنوك الرسمية 154.32 جنيها (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.

وصل سعر الدرهم الإماراتي فِيْ السوق السوداء السودانية إلَّى 155 جنيها.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان لدى البنوك نحو 1841.24 جنيهاً مصرياً (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.