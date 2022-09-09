سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الجمعة 9 سبتمبر 2022.. تعاملات مضطربة

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السودان خلال تعاملات صباح الجمعة 9 سبتمبر 2022 فِيْ البنك المركزي، فِيْما انخفض فِيْ السوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فى السودان

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ البنك المركزي ليبقى عَنّْد المستوى 571 جنيهاً بمتوسط ​​مرجح بالبورصات و 575.87 بمتوسط ​​مرجح بالبنوك التجارية، بحسب نشرة بنك السودان المركزي “. cbos.gov.sd “.

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلَّى مستوى 578 جنيهاً مقابل 580 جنيهاً فِيْ نهاية تعاملات أمس، بحسب وسائل إعلام محلية.

قال المكتب المركزي للإحصاء فِيْ السودان، إن معدل التضخم السنوي انخفض إلَّى 125.41 بالمئة فِيْ يوليو من 148.88 بالمئة فِيْ يونيو، بحسب رويترز.

وبلغ عجز الميزان التجاري فِيْ السودان خلال الفترة من يناير إلَّى يونيو الماضي أكثر من 1.4 مليار دولار.

تدهُور الاقتصاد السوداني فِيْ أعقاب أحداث أكتوبر الماضي، التي تسببت فِيْ توقف التمويل الدولي، وتراجعت قيمة عملته إلَّى أكثر من الربع.

كَمْا يعاني السودان من نقص حاد فِيْ العملة الصعبة.

جددت خطوة إصدار عملة جديدة بقيمة 1000 جنيه الدعوات المتزايدة فِيْ السودان لتغيير العملة الوطنية لاستيعاب الكتلة النقدية الهاربة من النظام المصرفِيْ والضريبي، والتي تقدر بنحو 95٪ من إجمالي الكتلة النقدية للبلاد، والبالغة نحو 900 تريليون. جنيه أو رطل للوزن. وتستخدم فِيْ الأنشطة والمضاربات الضارة بالاقتصاد الذي يعاني من مشاكل هِيْكلية عميقة.

سعر اليورو والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ السودان

سجل سعر اليورو اليوم فى السودان فى البنك المركزى حوالى 570.70 جنيه فى الصرافة، و 575.56 جنيه فى البنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى حوالى 578 جنيها.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 656.93 جنيهًا للصرافة، و 662.53 جنيهًا بالبنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 710 جنيهات.

سعر الريال والدرهم والدينار

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 151.79 جنيهًا للصرافة، و 153.08 جنيهًا بالبنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 150 جنيهًا.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 155.43 جنيهًا للصرافة، و 156.75 جنيهًا بالبنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 157 جنيهًا.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 1845.29 جنيهًا للصرافة، و 1861.01 جنيهًا بالبنوك التجارية.