سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الخميس 1 سبتمبر 2022.. فوق 580 جنيها

حافظ سعر الدولار اليوم فِيْ السودان خلال تعاملات الخميس 1 سبتمبر 2022 على مستواه مع البنك المركزي، فِيْما انخفض سعره فِيْ السوق السوداء.

وأعلن المكتب المركزي للإحصاء فِيْ السودان، الثلاثاء الماضي، أن معدل التضخم السنوي انخفض إلَّى 125.41 فِيْ المائة فِيْ يوليو من 148.88 فِيْ المائة فِيْ يونيو، بحسب رويترز.

تدهُور الاقتصاد السوداني فِيْ أعقاب أحداث أكتوبر الماضي، التي تسببت فِيْ توقف التمويل الدولي، وتراجعت قيمة عملته إلَّى أكثر من الربع.

كَمْا يعاني السودان من نقص حاد فِيْ العملة الصعبة، وقررت الحكومة السودانية فِيْ أغسطس الماضي رفع سعر استيراد الدولار من 445 جنيهاً إلَّى 564 جنيهاً سودانياً (الدولار يساوي 567 جنيهاً) بزيادة قدرها 26.8 بالمائة.

وبحسب الغرفة الوطنية للمستوردين، فإن الزيادة الكبيرة فِيْ سعر الصرف الأجنبي فِيْ النظام الجمركي تنعكس فِيْ زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 30.8٪.

سعر الدولار اليوم فى السودان

استقر سعر الدولار فِيْ السودان اليوم عَنّْد مستوى 570.98 جنيه فِيْ الصرافة، و 576.25 جنيه فِيْ البنوك التجارية، بحسب نشرة بنك السودان المركزي “cbos.gov.sd”.

تراوح سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بين 577 و 582 جنيها.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

سجل سعر اليورو اليوم فِيْ السودان، خلال تعاملات صباح اليوم الخميس، نحو 573.05 جنيهًا للصرافة، و 578.34 جنيهًا بالبنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 565 جنيهًا.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 666.96 جنيهًا للصرافة، و 673.11 جنيهًا بالبنوك التجارية.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 151.87 جنيهًا للصرافة، و 153.27 جنيهًا فِيْ البنوك التجارية، فِيْما تراوح سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بين 152-154 جنيهًا.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان خلال التعاملات المبكرة صباح اليوم الخميس فِيْ البنك المركزي نحو 155.43 جنيهًا للصرافة، و 156.86 جنيهًا فِيْ البنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى 159 جنيهًا.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 1850.43 جنيهًا للشراء، و 1867.51 جنيهًا للبيع.