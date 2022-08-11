سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الخميس 11 أغسطس 2022.. هبوط جديد

انخفض سعر الدولار، اليوم الخميس، فِيْ السودان، صباح الخميس، فِيْ البنك المركزي، فِيْما قفز سعر العملة الخضراء فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فى السودان

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي، إلَّى مستوى 562.83 جنيهًا للصرافة، و 570.01 جنيهًا بالبنوك التجارية، مقابل 564.63 جنيهًا للمتوسط ​​المرجح للصرافة، و 570.07 جنيهًا للمتوسط ​​المرجح. البنوك التجارية فِيْ ختام تداولات امس الاربعاء، بحسب نشرة بنك السودان المركزي “cbos.gov.sd”.

ارتفع سعر الدولار اليوم بالسودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 572 جنيها للشراء، و 575 جنيها للبيع، مقابل 569 جنيها للشراء، و 574 جنيها للبيع بنهاية تعاملات أمس، بحسب محلي. وسائل الإعلام.

رؤية النقد العربي لاقتصاد السودان

توقع صندوق النقد العربي تحسنا فِيْ الأوضاع الداخلية وأساسيات الاقتصاد الكلي وارتفاع النمو الاقتصادي إلَّى 3.5٪ فِيْ عام 2023 فِيْ السودان. إن التبني التدريجي للإصلاحات الاقتصادية والاستثمار فِيْ البنية التحتية العامة والمشاريع الرأسمالية والزيادة المتوقعة فِيْ صادرات النفط والذهب من شأنه أن يدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. نهاية أفق التوقعات، فِيْ حين أن ارتفاع معدلات التضخم سيحد من مستويات الاستهلاك الخاص على مدى أفق التوقعات.

وأضاف صندوق النقد العربي، فِيْ تقرير، أن الحكومة فِيْ السودان تهدف إلَّى تحقيق معدل نمو يقدر بـ 1.2٪ عام 2022 من خلال العمل على استكَمْال عملية الإصلاح الاقتصادي التي تسارعت فِيْ عام 2022، الأمر الذي يتطلب التركيز على تبني السياسات وتكثيف الجهُود الهادفة. فِيْ دمج الاقتصاد السوداني فِيْ الاقتصاد العالمي من خلال الالتزام بالمعايير التنظيمية والرقابية وتعزيز الشفافِيْة مما يساعد على خلق بيئة استثمارية.

وعلى الرغم من ذلك، يواجه الاقتصاد السوداني عددًا من التحديات، أهمها العجز المتكرر فِيْ الموازنة العامة للدولة والحساب الجاري، وارتفاع معدلات التضخم.

وأوضح صندوق النقد العربي أن القطاع الزراعي سيستفِيْد خلال التوقعات من زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسيظل قطاعا المحروقات والتعدين المحركين الرئيسيين له. النمو المدعوم بارتفاع أسعار الطاقة العالمية والاستثمارات الأجنبية.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

سجل سعر اليورو اليوم فى السودان فى البنك المركزى حوالى 574.92 جنيه فى الصرافة، و 582.25 جنيه فى البنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فى السوق الموازية (السوداء) إلَّى حوالى 575 جنيها.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 680 جنيها فِيْ الصرافة، و 688.67 جنيها فِيْ البنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 680 جنيها.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فى السودان

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 149.57 جنيها للصرافة و 151.48 جنيها فِيْ البنوك التجارية فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية إلَّى نحو 150 جنيها.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 153.21 جنيهًا للصرافة، و 155.16 جنيهًا فِيْ البنوك التجارية، فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 158 جنيهاً.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 1831.02 جنيهًا للصرافة، و 1854.37 جنيهًا فِيْ البنوك التجارية.