سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الخميس 15 سبتمبر 2022.. الجنيه يتراجع

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ السودان خلال تعاملات الخميس 15 سبتمبر 2022 فِيْ البنك المركزي، فِيْما استقر سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فى السودان

ارتفع سعر الدولار اليوم فى السودان فى البنك المركزى ليسجل حوالى 571.75 جنيه كَمْتوسط ​​مرجح بالبورصات و 576.11 جنيه كَمْتوسط ​​مرجح بالبنوك التجارية، بحسب ما نشره بنك السودان المركزى. .gov.sd “.

جاء سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد المستوى 580 جنيهاً.

قال والي شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن، إن عدم وجود حكومة تنفِيْذية أدى إلَّى تعليق البرامج والمشاريع الخدمية والتنموية فِيْ البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، جاء ذلك فِيْ اجتماع عقد مساء الثلاثاء، مع قادة أطراف العملية والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد عبد الرحمن خلال الاجتماع أن معظم البرامج توقفت عَنّْ التنفِيْذ بسبب عدم وجود حكومة تنفِيْذية، مشيرا إلَّى البرامج والمشاريع الخدمية والتنموية التي تضمنتها الاتفاقية والتي كان ينبغي تنفِيْذها خلال الفترات الماضية. لصالح الشعب السوداني عامة ومواطني دارفور بشكل خاص.

وشدد على أهمية التحول إلَّى واقع إيجابي جديد من خلال تشكيل حكومة تنفِيْذية انتقالية للتعامل مع قضايا المواطنين.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

سجل سعر اليورو اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 570.56 جنيهاً فِيْ الصرافات، و 574.91 جنيهاً بالبنوك التجارية، فِيْما وصل سعر اليورو اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى نحو 560 جنيهاً.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 656.96 جنيهًا للصرافة، و 661.97 جنيهًا بالبنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى نحو 660 جنيهًا.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان، فِيْ بداية تعاملات الخميس فِيْ البنك المركزي، نحو 151.99 جنيهًا للصرافة، و 153.15 جنيهًا بالبنوك التجارية، وجاء سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد مستوى قياسي. بقيمة 150 جنيها.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 155.63 جنيهًا للصرافة، و 156.82 جنيهًا فِيْ البنوك التجارية، فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية نحو 158 جنيهًا.

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي بقيمة 1850.15 جنيها فِيْ الصرافة و 1864.26 جنيها فِيْ البنوك التجارية.