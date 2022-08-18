سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الخميس 18 أغسطس 2022.. الجنيه ينهار

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ السودان مع البنوك خلال تعاملات صباح الخميس 18 أغسطس 2022، كَمْا ارتفع السعر فِيْ السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم فى السودان

ارتفعت أسعار الدولار فِيْ السوق الموازي، وبلغ متوسط ​​السعر 578 جنيها للشراء و 581 جنيها للبيع مقابل 575 جنيها للشراء و 578 جنيها خلال تعاملات أمس.

ارتفع سعر صرف العملة الأمريكية فِيْ معظم البنوك السودانية المحلية، وبلغ أعلى سعر فِيْ بنك الخليج 570 جنيها.

قال الجهاز المركزي للإحصاء السوداني إن معدل التضخم السنوي انخفض إلَّى 125.41 فِيْ المائة فِيْ يوليو من 148.88 فِيْ المائة فِيْ يونيو.

وتعاني البلاد من معدلات تضخم وصلت إلَّى مستويات قياسية، وسط تراجع القوة الشرائية للعملة المحلية، والجنيه السوداني، وصعود الدولار.

سعر اليورو والجنيه الاسترليني اليوم

وبلغ سعر اليورو اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي 573.6 جنيه كَمْتوسط ​​مرجح للصرافة، و 580.52 جنيهًا فِيْ البنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 585 جنيهًا.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 682.77 جنيهًا، و 691.01 جنيهًا بالبنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية إلَّى نحو 740 جنيهًا.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فى السودان

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 149.89 جنيهاً، و 151.70 جنيهاً فِيْ البنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى نحو 153 جنيهاً.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان نحو 153.33 جنيهاً كَمْتوسط ​​مرجح بالبنوك التجارية، فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية نحو 158 جنيهاً.

وأظهرت شاشات تداول بنك السودان المركزي، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه السوداني اليوم بنحو 1833.20 جنيهًا للصرافة، و 1855.55 جنيهًا فِيْ البنوك التجارية.