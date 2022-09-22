سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الخميس 22 سبتمبر 2022.. الجنيه يصمد

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السودان خلال التعاملات المبكرة صباح الخميس 22 سبتمبر 2022 فِيْ البنك المركزي والسوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فى السودان

حافظ سعر الدولار اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي على مستواه عَنّْد 570.46 جنيهًا للصرافة، و 574.95 جنيهًا بالبنوك التجارية، دون أي تغيير على سعر الإغلاق أمس، وفقًا لما نشره بنك السودان المركزي. gov.sd “.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد مستوى 583 جنيهاً، بحسب وسائل إعلام محلية.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

سجل سعر اليورو اليوم فى السودان فى البنك المركزى حوالى 566.78 جنيها بمتوسط ​​مرجح بالبورصات و 571.24 جنيها متوسط ​​مرجح بالبنوك التجارية فِيْما وصل سعره فى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) الى حوالى 570 جنيها. جنيه أو رطل للوزن.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 648.40 جنيهًا للصرافة، و 653.50 جنيهًا فِيْ البنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية إلَّى نحو 650 جنيهًا.

أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السودانية، أحلام مدني مهدي، خلال لقائها بوفد الاتحاد العربي للتنمية والتنمية أمس الأربعاء، أن هناك فرصا واسعة للاستثمار فِيْ مجال البنية التحتية مثل الطرق والطاقة، الاستثمار الزراعي وتجهِيْز الأغذية.

قال المكتب المركزي للإحصاء فِيْ السودان فِيْ وقت سابق إن معدل التضخم السنوي انخفض إلَّى 117.42٪ فِيْ أغسطس من 125.41٪ فِيْ يوليو، وفقًا لرويترز.

تدهُور الاقتصاد السوداني فِيْ أعقاب أحداث أكتوبر الماضي التي تسببت فِيْ توقف التمويل الدولي، وتراجعت قيمة عملته إلَّى أكثر من الربع.

كَمْا يعاني السودان من نقص حاد فِيْ العملة الصعبة.

يشار إلَّى أن معدل التضخم السنوي فِيْ السودان انخفض إلَّى 125.41٪ فِيْ يوليو من 148.88٪ فِيْ يونيو، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 151.59 جنيهاً فِيْ الصرافة، و 152.78 جنيهاً فِيْ البنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى نحو 152 جنيهاً.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 155.28 جنيهًا للصرافة، و 156.51 جنيهًا فِيْ البنوك التجارية.

وأظهرت شاشات البنك المركزي، سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان بنحو 1842.53 جنيهًا للصرافة، و 1857.03 جنيهًا فِيْ البنوك التجارية.