سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الخميس 28 يوليو 2022.. هبوط الجنيه

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ السودان مع البنوك خلال تعاملات الخميس 28 يوليو 2022، كَمْا صعد فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فى السودان

ارتفع سعر الدولار اليوم بالبنوك، حيث وصل إلَّى 567 جنيها للشراء، و 571 جنيها للبيع، مقابل 566 جنيها للشراء، و 570.23 جنيها للبيع، بحسب بنك الخرطوم (أكبر بنك حكومي).

سجل سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 569 جنيها للشراء، و 573 جنيها للبيع، بحسب وسائل إعلام محلية.

التضخم فِيْ السودان

قال الجهاز المركزي للإحصاء فِيْ السودان، اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم السنوي انخفض إلَّى 148.88 فِيْ المائة فِيْ يونيو من 192.21 فِيْ المائة فِيْ مايو.

قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهِيْم إن الحكومة امتنعت عَنّْ طباعة النقود لتمويل العجز. ارتفعت الإيرادات الحكومية الشهرية بمقدار الثلثين خلال الأشهر الستة الماضية إلَّى 150 مليار جنيه سوداني (264 مليون دولار)، وفقًا لرويترز.

لكن التضخم يعَنّْي زيادة الإنفاق بوتيرة أسرع. وأضاف إبراهِيْم أن فاتورة الأجور الشهرية للعاملين فِيْ القطاع العام وحده بلغت 180 مليار جنيه ارتفاعا من 54 مليار جنيه منذ بداية العام، بالإضافة إلَّى ارتفاع تكاليف الوقود والقمح والواردات الأخرى.

حذر برنامج الغذاء العالمي الأسبوع الماضي من أن 15 مليون شخص، أو حوالي ثلث السكان، يواجهُون انعدام أمن غذائي حاد.

يقول المانحون الغربيون إن المساعدات الاقتصادية المجمدة لن تعود حتى يتم تعيين حكومة مدنية جديرة بالثقة. ويقول محللون إنه حتى لو تم الوفاء بهذا الشرط، فسيكون من الصعب أكثر من ذي قبل على السودان حشد الدعم بعد الانقلاب الذي أضر بالعلاقات مع المقرضين الدوليين.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

سجل سعر اليورو اليوم فِيْ السودان نحو 574.20 جنيه للشراء، و 571.32 جنيه للبيع، فِيْما سجل سعره فِيْ السوق الموازية نحو 574 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان لدى البنوك نحو 682.44 جنيها للشراء و 679.02 جنيها للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان مع البنوك نحو 149.24 جنيهًا للشراء، و 148.50 جنيهًا للبيع، فِيْما سجل سعر الريال السعودي فِيْ السوق السوداء السودانية نحو 149 جنيهًا.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان فِيْ البنوك نحو 154.40 جنيها للشراء، و 155.56 جنيها للبيع، فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) نحو 157 جنيها.

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان عَنّْد مستوى 1830.55 جنيهًا للشراء، و 1846.61 جنيهًا للبيع، وفقًا لمتوسط ​​السعر المرجح على بنك السودان المركزي.