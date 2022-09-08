سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الخميس 8 سبتمبر 2022.. الجنيه يصمد

انخفض سعر الدولار، اليوم، فِيْ السودان خلال التعاملات المبكرة، صباح الخميس 8 سبتمبر 2022، فِيْ البنك المركزي والسوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فى السودان

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ السودان عَنّْد البنك المركزي، إلَّى مستوى 571 جنيها بمتوسط ​​مرجح بالبورصات و 575.87 بمتوسط ​​مرجح بالبنوك التجارية، بحسب نشرة بنك السودان المركزي. “cbos.gov.sd”.

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلَّى مستوى 580 جنيها، مقابل 581 جنيها فِيْ نهاية تعاملات أمس، بحسب وسائل إعلام محلية.

قال المكتب المركزي للإحصاء فِيْ السودان، إن معدل التضخم السنوي انخفض إلَّى 125.41 بالمئة فِيْ يوليو من 148.88 بالمئة فِيْ يونيو، بحسب رويترز.

تدهُور الاقتصاد السوداني فِيْ أعقاب أحداث أكتوبر الماضي، التي تسببت فِيْ توقف التمويل الدولي، وتراجعت قيمة عملته إلَّى أكثر من الربع.

كَمْا يعاني السودان من نقص حاد فِيْ العملة الصعبة.

جددت خطوة إصدار عملة جديدة بقيمة 1000 جنيه الدعوات المتزايدة فِيْ السودان لتغيير العملة الوطنية لاستيعاب الكتلة النقدية الهاربة من النظام المصرفِيْ والضريبي، والتي تقدر بنحو 95٪ من إجمالي الكتلة النقدية للبلاد، والبالغة نحو 900 تريليون. جنيه أو رطل للوزن. وتستخدم فِيْ الأنشطة والمضاربات المضرة بالاقتصاد الذي يعاني من مشاكل هِيْكلية عميقة، بحسب سكاي نيوز.

وتعتبر الكتلة الهاربة من الأسباب الرئيسية التي أدت إلَّى تدهُور الاقتصاد السوداني، حيث يحتفظ بعض التجار بمبالغ ضخمة من الأموال خارج البنوك ويستخدمونها فِيْ أنشطة ومضاربات لا تخضع لرقابة الحكومة. وسط شكوك حول عمليات مشبوهة فِيْ قطاعي العقارات وتجارة العملات.

يعتقد الكثيرون أن التكلفة العالية التي تم استخدامها لطباعة فئة الألف جنيه كان من الممكن توظيفها لتغيير العملة بالكامل ؛ اتهام السلطات النقدية بعدم الجدية فِيْ تغيير العملة وسط شكوك بأن معظم الجماهِيْر المتداولة خارج النطاق المصرفِيْ مملوكة لعَنّْاصر من الإخوان.

سعر اليورو والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ السودان

سجل سعر اليورو اليوم فى السودان فى البنك المركزى حوالى 570.70 جنيه فى الصرافة، و 575.56 جنيه فى البنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى حوالى 560 جنيها.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان فِيْ البنك المركزي نحو 656.93 جنيهًا للصرافة، و 662.53 جنيهًا بالبنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 660 جنيهًا.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 151.79 جنيهًا للصرافة، و 153.08 جنيهًا بالبنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 150 جنيهًا.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 155.43 جنيهًا للصرافة، و 156.75 جنيهًا بالبنوك التجارية، فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 158 جنيهًا.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 1845.29 جنيهًا للصرافة، و 1861.01 جنيهًا بالبنوك التجارية.