سعر الدولار اليوم فِيْ السودان السبت 10 سبتمبر 2022

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السودان خلال تعاملات السبت 10 سبتمبر 2022 فِيْ البنك المركزي والسوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فى السودان

بلغ سعر الدولار اليوم فى السودان فى البنك المركزى 571 جنيها بمتوسط ​​مرجح بالبورصات و 575.87 بمتوسط ​​مرجح بالبنوك التجارية حسب نشرة بنك السودان المركزى “cbos.gov”. sd “.

ظل سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد 578 جنيهاً، بحسب وسائل إعلام محلية.

قال المكتب المركزي للإحصاء فِيْ السودان، إن معدل التضخم السنوي انخفض إلَّى 125.41 بالمئة فِيْ يوليو من 148.88 بالمئة فِيْ يونيو، بحسب رويترز.

وبلغ عجز الميزان التجاري فِيْ السودان خلال الفترة من يناير إلَّى يونيو الماضي أكثر من 1.4 مليار دولار.

تدهُور الاقتصاد السوداني فِيْ أعقاب أحداث أكتوبر الماضي، التي تسببت فِيْ توقف التمويل الدولي، وتراجعت قيمة عملته إلَّى أكثر من الربع.

كَمْا يعاني السودان من نقص حاد فِيْ العملة الصعبة.

سعر اليورو والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ السودان

سجل سعر اليورو اليوم فى السودان فى البنك المركزى حوالى 570.70 جنيه فى الصرافة، و 575.56 جنيه فى البنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى حوالى 578 جنيها.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 656.93 جنيهًا للصرافة، و 662.53 جنيهًا بالبنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 710 جنيهات.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 151.79 جنيهًا للصرافة، و 153.08 جنيهًا بالبنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 150 جنيهًا.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 155.43 جنيهًا للصرافة، و 156.75 جنيهًا بالبنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 157 جنيهًا.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 1845.29 جنيهًا للصرافة، و 1861.01 جنيهًا بالبنوك التجارية.