سعر الدولار اليوم فِيْ السودان السبت 13 أغسطس 2022.. صمود الجنيه

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السودان، صباح السبت 13 أغسطس 2022، فِيْ تعاملات البنوك والسوق السوداء.

سعر الدولار اليوم فى السودان

بلغ سعر الدولار فِيْ السودان اليوم لدى البنك المركزي 563.09 جنيهًا للصرافة، و 569.16 جنيهًا بالبنوك التجارية، بحسب نشرة بنك السودان المركزي “cbos.gov.sd”.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 572 جنيها للشراء، و 575 جنيها للبيع، مقارنة بنفس السعر فِيْ ختام تعاملات أمس، بحسب وسائل إعلام محلية.

الاقتصاد السوداني

توقع صندوق النقد العربي تحسنا فِيْ الأوضاع الداخلية وأساسيات الاقتصاد الكلي وارتفاع النمو الاقتصادي إلَّى 3.5٪ فِيْ عام 2023 فِيْ السودان. إن التبني التدريجي للإصلاحات الاقتصادية والاستثمار فِيْ البنية التحتية العامة والمشاريع الرأسمالية والزيادة المتوقعة فِيْ صادرات النفط والذهب من شأنه أن يدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. نهاية أفق التوقعات، بينما سيؤدي ارتفاع معدلات التضخم إلَّى تقييد مستويات الاستهلاك الخاص على مدى أفق التوقعات.

وأضاف صندوق النقد العربي، فِيْ تقرير، أن الحكومة فِيْ السودان تهدف إلَّى تحقيق معدل نمو يقدر بـ 1.2٪ عام 2022 من خلال العمل على استكَمْال عملية الإصلاح الاقتصادي التي تسارعت فِيْ عام 2022، الأمر الذي يتطلب التركيز على تبني السياسات وتكثيف الجهُود الهادفة. فِيْ دمج الاقتصاد السوداني فِيْ الاقتصاد العالمي من خلال الالتزام بالمعايير التنظيمية والرقابية وتعزيز الشفافِيْة مما يساعد على خلق بيئة استثمارية.

وعلى الرغم من ذلك، يواجه الاقتصاد السوداني عددًا من التحديات، أهمها العجز المتكرر فِيْ الموازنة العامة للدولة والحساب الجاري، وارتفاع معدلات التضخم.

وأوضح صندوق النقد العربي أن القطاع الزراعي سيستفِيْد خلال التوقعات من زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسيظل قطاعا المحروقات والتعدين المحركين الرئيسيين له. النمو المدعوم بارتفاع أسعار الطاقة العالمية والاستثمارات الأجنبية.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

سجل سعر اليورو اليوم فى السودان فى البنك المركزى حوالى 578.66 جنيه فى الصرافة، و 569.16 جنيه فى البنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فى السوق الموازية (السوداء) إلَّى حوالى 580 جنيها.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 686.11 جنيهًا للصرافة، و 693.51 جنيهًا فِيْ البنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 690 جنيهًا.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فى السودان

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 149.77 جنيهًا للصرافة، و 151.39 جنيهًا فِيْ البنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية إلَّى نحو 150.5 جنيهًا.

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان فِيْ البنك المركزي إلَّى 154.28 جنيهًا للصرافة، و 156.32 جنيهًا فِيْ البنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 156 جنيهًا.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي 1833.93 جنيه فِيْ الصرافات و 1853.72 جنيه فِيْ البنوك التجارية.