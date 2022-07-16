سعر الدولار اليوم فِيْ السودان السبت 16 يوليو 2022.. صعود الجنيه

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ السودان خلال تعاملات يوم السبت 16 يوليو 2022 فِيْ بنك السودان المركزي والسوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فى السودان

بلغ سعر الدولار اليوم فى السودان فى بنك الخرطوم (أكبر بنك حكومى) 563 جنيها للشراء، و 567.22 جنيها للبيع.

واصل سعر الدولار اليوم فِيْ السودان تراجعه فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث انخفض إلَّى 564 جنيها للشراء، و 572 جنيها للبيع، مقارنة بمتوسط ​​سعر إغلاق أمس 565 جنيها.

تراجع الميزان التجاري فِيْ السودان

أعلن بنك السودان المركزي أن الميزان التجاري للتجارة الخارجية للسودان سجل عجزا قدره 1.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

وذكر البنك فِيْ تقرير صدر يوم الجمعة الماضي أن إجمالي صادرات البلاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بلغ 1394.11 مليار دولار، فِيْما بلغت الواردات السلعية من خارج البلاد 2620472 مليار دولار.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

سجل سعر اليورو اليوم فِيْ السودان مع البنوك 567.78 جنيه للشراء، و 572.04 جنيه للبيع، مقابل 578.78 جنيه (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي فِيْ ختام تعاملات أمس.

تراوح سعر اليورو اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بين 574.18 جنيهًا و 578.78 جنيهًا مصريًا، مقابل 570 جنيهًا فِيْ ختام تعاملات أمس.

أما عَنّْ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان بالبنوك، فقد سجل نحو 667.43 جنيهًا للشراء، و 672.44 جنيهًا للبيع، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 678 جنيهًا.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم 148.19 جنيه للشراء، و 149.30 جنيه للبيع، مقابل 150.95 جنيه (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي، فِيْ ختام تعاملات أمس الجمعة.

انخفض سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 147 جنيها مقابل 149 جنيها فِيْ ختام تعاملات أمس.

جاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان مع البنوك الرسمية عَنّْد 153.31 جنيه للشراء، و 154.46 جنيه للبيع، مقابل 154.32 جنيه (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي فِيْ ختام تعاملات أمس.

انخفض سعر الدرهم الإماراتي فِيْ السوق السودانية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 152 جنيها مقابل 155 جنيها أمس.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان لدى البنوك نحو 1826.60 جنيهاً مصرياً (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.