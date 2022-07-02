سعر الدولار اليوم فِيْ السودان السبت 2 يوليو 2022.. مكاسب متواصلة

حافظ سعر الدولار اليوم فِيْ السودان على مكاسبه فِيْ تعاملات صباح السبت 2 يوليو 2022، مع البنوك والسوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فى السودان

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السودان مع البنوك عَنّْد مستوى 569 جنيها للشراء، و 573.27 جنيها للبيع، بحسب الموقع الرسمي لبنك الخرطوم (أكبر بنك حكومي).

كَمْا لم يتغير السعر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد 570 جنيهاً، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويباع الدولار فِيْ البنوك التجارية بمتوسط ​​مرجح 570.34 جنيها للدولار حسب نشرة بنك السودان المركزي.

أعلن بنك السودان المركزي أن الميزان التجاري للتجارة الخارجية للسودان سجل عجزا قدره 1.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

وذكر البنك فِيْ تقرير صادر يوم الجمعة أن إجمالي صادرات البلاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بلغ 1394.11 مليار دولار، فِيْما بلغت الواردات السلعية من خارج البلاد 2620472 مليار دولار.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ السودان مع البنوك نحو 598.54 جنيه للشراء، و 603.03 جنيه للبيع، وبلغ متوسط ​​سعر اليورو لدى البنوك التجارية فِيْ السودان 599.27 جنيهًا، بحسب بنك السودان المركزي.

بلغ سعر اليورو اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 615 جنيهاً.

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان بالبنوك 694.73 جنيه للشراء، و 699.94 جنيه للبيع، وسعر الجنيه الإسترليني فِيْ البنوك التجارية حوالي

695.37 جنيه (المتوسط ​​المرجح) بحسب بنك السودان المركزي.

وأظهرت شاشات التداول سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد المستوى 690 جنيها.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان مع البنوك نحو 151.64 جنيه للشراء، و 152.78 جنيه للبيع، فِيْما سجل لدى البنوك التجارية نحو 151.92 جنيه (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.

وصل سعر الريال السعودي فِيْ السوق السوداء السودانية إلَّى نحو 151 جنيها.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان فِيْ البنوك نحو 155.08 جنيها للشراء، و 156.24 جنيها للبيع، وسجل لدى البنوك التجارية نحو 155.25 جنيها (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي فِيْ السوق السوداء السودانية نحو 156 جنيها.

أظهرت شاشات تداول البنوك اليوم فِيْ السودان، سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان عَنّْد 1856.52 جنيه (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.