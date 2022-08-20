سعر الدولار اليوم فِيْ السودان السبت 20 أغسطس 2022.. الجنيه”حائر”

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ السودان خلال تعاملات السبت 20 أغسطس 2022 فِيْ البنك المركزي، فِيْما ارتفع سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فى السودان

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي إلَّى 563.84 جنيهًا للصرافة، و 570.03 جنيهًا فِيْ البنوك التجارية، مقابل 578 جنيهًا كَمْتوسط ​​مرجح للصرافة، و 582 جنيهًا فِيْ البنوك التجارية، وفقًا لنشرة. بنك السودان المركزي “cbos.gov.sd”.

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث ارتفع إلَّى مستوى 580 جنيها، مقابل 570 جنيها أمس الجمعة.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء السوداني إن معدل التضخم السنوي انخفض إلَّى 125.41 بالمئة فِيْ يوليو تموز من 148.88 بالمئة فِيْ يونيو حزيران.

وتعاني البلاد من معدلات تضخم وصلت إلَّى مستويات قياسية، وسط تراجع القوة الشرائية للعملة المحلية، والجنيه السوداني، وصعود الدولار.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

سجل سعر اليورو اليوم فى السودان فى البنك المركزى حوالى 573.32 جنيه كَمْتوسط ​​مرجح فى الصرافة، و 579.62 كَمْتوسط ​​مرجح فى البنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى حوالى 585 جنيها. .

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 678.75 جنيهاً كَمْتوسط ​​مرجح فِيْ الصرافة، و 686.21 جنيهاً بالبنوك التجارية، فِيْما وصل سعر الجنيه الإسترليني فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 685 جنيها بحسب وسائل إعلام محلية.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 150.02 جنيه فِيْ الصرافة، و 151.67 جنيه فِيْ البنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى نحو 152 جنيها.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان فِيْ البنك المركزي نحو 153.48 جنيهًا للصرافة، و 155.17 جنيهًا بالبنوك التجارية، وجاء سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية إلَّى حوالي 161 جنيها.

وسعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان يتداول فِيْ البنك المركزي بنحو 1834.46 جنيها كَمْتوسط ​​مرجح بالبورصات و 1854.62 جنيها فِيْ البنوك التجارية.