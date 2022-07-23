سعر الدولار اليوم فِيْ السودان السبت 23 يوليو 2022.. استقرار الجنيه

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السودان، اليوم السبت 23 يوليو 2022، فِيْ تعاملات البنوك والسوق غير الرسمية (السوداء).

خصص البنك الدولي 100 مليون دولار لتوفِيْر “تحويلات نقدية وغذائية” فِيْ مواجهة أزمة الغذاء المتفاقمة فِيْ السودان، حيث لا تزال المساعدات الدولية معلقة استجابة لانقلاب أكتوبر.

وأكدت المنظمة المالية أن تخصيص هذه الأموال سيكون “فقط من خلال برنامج الغذاء العالمي” لتنفِيْذ مشروع “شبكة الأمان الطارئة” الجديد فِيْ السودان، بسبب “الموسم الزراعي السيئ وارتفاع الأسعار العالمية” للمواد الغذائية.

سعر الدولار اليوم فى السودان

استقر سعر الدولار، اليوم، فِيْ السودان، خلال التعاملات الصباحية، اليوم السبت، فِيْ بنك الخرطوم (أكبر بنك حكومي) عَنّْد مستوى 564 جنيها للشراء، و 568.23 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 566.6 جنيه مقابل 567.03 جنيه.

التضخم فِيْ السودان

قال الجهاز المركزي للإحصاء فِيْ السودان إن معدل التضخم السنوي انخفض إلَّى 148.88 فِيْ المائة فِيْ يونيو من 192.21 فِيْ المائة فِيْ مايو.

تدهُور الاقتصاد السوداني فِيْ أعقاب أحداث أكتوبر الماضي التي تسببت فِيْ توقف التمويل الدولي، وتراجعت قيمة عملته إلَّى أكثر من الربع. كَمْا يعاني السودان من نقص حاد فِيْ العملة الصعبة.

دفع الانهِيْار السريع للخدمات، بما فِيْ ذلك إمدادات المياه والكهرباء، المواطنين السودانيين إلَّى حساب تكلفة الجمود السياسي بعد أحداث أكتوبر الماضي.

يعيش السودان فِيْ حالة طوارئ منذ أن أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق الركن عبد الفتاح البرهان فك الارتباط بين المكونين العسكري والمدني بعد مشاركتهما فِيْ حكَمْ البلاد إثر الإطاحة بالرئيس عمر البرهان. – نظام البشير.

منذ حل مجلس السيادة التشاركي والحكومة، يشهد السودان مظاهرات واحتجاجات متواصلة.

يأتي تدهُور الظروف المعيشية بعد أحداث أكتوبر التي جمدت مليارات الدولارات من التمويل الدولي، وفِيْ وقت رفعت فِيْه الحرب فِيْ أوكرانيا تكلفة الواردات الرئيسية.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ السودان مع البنوك نحو 580.11 جنيه (متوسط ​​مرجح)، فِيْما سجل سعر العملة الأوروبية فِيْ السوق الموازية (السوداء) 568 جنيهاً.

جاء سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان مع البنوك عَنّْد مستوى 680.6 جنيه (متوسط ​​مرجح)، فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 690 جنيهاً.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان مع البنوك 148.46 جنيها للشراء و 149.57 جنيها للبيع فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى نحو 150 جنيها.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان لدى البنوك 153.58 جنيها للشراء، و 154.73 جنيها للبيع، فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق السوداء نحو 155 جنيها.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان لدى بنك السودان المركزي نحو 1824.01 جنيهًا للشراء، و 1840.89 جنيهًا للبيع، وفقًا لمتوسط ​​الأسعار المنشور اليوم.