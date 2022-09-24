سعر الدولار اليوم فِيْ السودان السبت 24 سبتمبر 2022.. الجنيه ينخفض

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ السودان صباح السبت 24 سبتمبر 2022 فِيْ البنك المركزي، وكذلك سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فى السودان

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ البنك المركزي، إلَّى 570.63 جنيهًا كَمْتوسط ​​مرجح بالصرافة، و 576.29 جنيهًا كَمْتوسط ​​مرجح بالبنوك التجارية، مقابل 570.46 جنيهًا فِيْ الصرافة، و 574.95 جنيهًا فِيْ البنوك التجارية. فِيْ ختام تداولات امس بحسب ما نشره بنك السودان المركزي “cbos.gov.sd”.

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 583 جنيهاً لأعلى سعر، و 576 جنيهاً لأقل سعر حسب كل منطقة، مقابل 582 جنيهاً متوسط ​​سعر الدولار فِيْ. السوق السوداء السودانية أمس، بحسب وسائل إعلام محلية.

شركة طيران جديدة فِيْ السودان

قالت العربية للطيران المدرجة فِيْ قائمة طيران الإمارات ومجموعة دال السودانية إنهما أبرما شراكة لتأسيس شركة طيران جديدة سيكون مقرها فِيْ الخرطوم، المطار الرئيسي فِيْ السودان.

وبحسب “رويترز”، فإن شركة الطيران منخفضة التكلفة تمثل أول استثمار من نوعه من قبل شركة طيران أجنبية فِيْ شركة تخدم السودان بشكل أساسي.

وقالت الشركة التي تتخذ من الشارقة مقراً لها فِيْ بيان إن “العربية للطيران – السودان” ستتبع نفس نموذج المشروعات المشتركة “العربية للطيران” الأخرى التي تنشط فِيْ دول من بينها المغرب وباكستان ومصر.

وذكر البيان أن “العمل سيبدأ قريباً فِيْ إصدار شهادة المشغل الجوي التي ستسمح للناقل الجديد بالبدء فِيْ ممارسة عملياته”. ستقوم الشركة بتشغيل أسطول من طائرات إيرباص A320 الجديدة.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

سجل سعر اليورو اليوم فى السودان فى البنك المركزى حوالى 561.16 جنيه فى الصرافة، و 566.73 جنيه فى البنوك التجارية، فِيْما وصل سعر العملة الأوروبية فى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى حوالى 570 جنيها.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 641.30 جنيهًا للصرافة، و 647.67 جنيهًا بالبنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 650 جنيهًا.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فى السودان

سجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 151.52 جنيه فِيْ الصرافة، و 153.02 جنيه فِيْ البنوك التجارية، فِيْما سجل سعر العملة السعودية فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 152 جنيها.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 155.32 جنيها فِيْ الصرافة، و 156.86 جنيها فِيْ البنوك التجارية، فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية نحو 158 جنيها.

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي إلَّى نحو 1838.78 جنيهًا للصرافة، و 1857.04 جنيهًا فِيْ البنوك التجارية.