سعر الدولار اليوم فِيْ السودان السبت 27 أغسطس 2022.. الأخضر ثابت

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ البنك المركزي خلال تعاملات السبت 27 أغسطس 2022، وتعاملات السوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فى السودان

ظل سعر الدولار اليوم فِيْ السودان عَنّْد البنك المركزي مستقراً، مسجلاً نحو 568.62 جنيه كَمْتوسط ​​مرجح بالبورصات، و 573.20 جنيه كَمْتوسط ​​مرجح بالبنوك التجارية، بحسب نشرة بنك السودان المركزي “cbos”. .gov.sd “.

استقر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 580 جنيها للشراء و 584 جنيها للبيع وهُو نفس السعر الذي سجله خلال تعاملات أمس، بحسب وسائل إعلام محلية.

تتزايد الدعوات فِيْ السودان للمطالبة بتغيير العملة الوطنية لاستيعاب الكتلة النقدية الهاربة من النظام المصرفِيْ والضريبي والتي تقدر قيمتها بنحو 95٪ من إجمالي الكتلة النقدية للبلاد والبالغة نحو 900 تريليون جنيه. وتستخدم فِيْ الأنشطة والمضاربات الضارة بالاقتصاد الذي يعاني من مشاكل هِيْكلية عميقة.

وتعتبر الكتلة الهاربة من الأسباب الرئيسية التي أدت إلَّى تدهُور الاقتصاد السوداني، حيث يحتفظ بعض التجار بمبالغ ضخمة من الأموال خارج البنوك ويستخدمونها فِيْ أنشطة ومضاربات لا تخضع لرقابة الحكومة. وسط شكوك حول عمليات مشبوهة فِيْ قطاعي العقارات وتجارة العملات.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

سجل سعر اليورو اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 568.43 جنيهًا بالبنوك، و 573.00 جنيهًا بالبنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 582 جنيهًا.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 672.69 جنيهًا بالبنوك، و 678.10 جنيهًا بالبنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية إلَّى نحو 740 جنيهًا.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فى السودان

سجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 151.15 جنيهًا للصرافة، و 152.37 جنيهًا بالبنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 153 جنيهًا.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 154.78 جنيهًا للصرافة، و 156.03 جنيهًا بالبنوك التجارية، فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 158 جنيهًا.