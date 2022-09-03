سعر الدولار اليوم فِيْ السودان السبت 3 سبتمبر 2022.. ثبات الجنيه

حافظ سعر الدولار اليوم فِيْ السودان على مستواه خلال تعاملات السبت 3 سبتمبر 2022 فِيْ البنك المركزي والسوق غير الرسمية (السوداء) الموازية.

سعر الدولار اليوم فى السودان

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السودان عَنّْد مستوى 570.49 جنيه فِيْ الصرافة، و 575.08 جنيه فِيْ البنوك التجارية، دون أي تغيير فِيْ أسعار تعاملات أمس، بحسب نشرة بنك السودان المركزي. “cbos.gov.sd”.

انخفض سعر الدولار اليوم بالسودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلَّى 574 جنيها للشراء و 580 جنيها للبيع، مقابل 578 جنيها للشراء و 580 جنيها للبيع، فِيْ ختام تعاملات أمس الجمعة.

العملة الصعبة ومعاناة السودان

كَمْا يعاني السودان من نقص حاد فِيْ العملة الصعبة، وقررت الحكومة السودانية فِيْ أغسطس الماضي رفع سعر استيراد الدولار من 445 جنيهاً إلَّى 564 جنيهاً سودانياً (الدولار يساوي 567 جنيهاً) بزيادة قدرها 26.8 بالمائة.

وبحسب الغرفة الوطنية للمستوردين، فإن الزيادة الكبيرة فِيْ سعر الصرف الأجنبي فِيْ النظام الجمركي تنعكس فِيْ زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 30.8٪.

وأعلن المكتب المركزي للإحصاء فِيْ السودان، الثلاثاء الماضي، أن معدل التضخم السنوي انخفض إلَّى 125.41 فِيْ المائة فِيْ يوليو من 148.88 فِيْ المائة فِيْ يونيو، بحسب رويترز.

تدهُور الاقتصاد السوداني فِيْ أعقاب أحداث أكتوبر الماضي، التي تسببت فِيْ توقف التمويل الدولي، وتراجعت قيمة عملته إلَّى أكثر من الربع.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

سجل سعر اليورو اليوم فِيْ السودان نحو 571.50 جنيهًا للصرافة، و 576.10 جنيهًا بالبنوك التجارية، واستقر سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) عَنّْد 560 جنيهًا، بحسب وسائل إعلام محلية.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 660.75 جنيهًا للصرافة، و 676.10 جنيهًا بالبنوك التجارية.

فِيْما انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى مستوى 660 جنيها مقابل 710 جنيهات فِيْ نهاية تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 151.69 جنيهًا للصرافة، و 152.91 جنيهًا فِيْ البنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 150 جنيهًا.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان خلال التعاملات المبكرة صباح الجمعة فِيْ البنك المركزي نحو 155.29 جنيهاً فِيْ الصرافة، و 156.54 جنيهاً فِيْ البنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى 158 جنيهاً.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 1848.64 جنيه للشراء، و 1863.52 جنيه للبيع.