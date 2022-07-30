سعر الدولار اليوم فِيْ السودان السبت 30 يوليو 2022.. تراجع جديد

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ تعاملات السوق السوداء، السبت 30 يوليو 2022، بينما ارتفع بشكل طفِيْف عَنّْد البيع فِيْ البنوك.

سعر الدولار اليوم فى السودان

وصل سعر الدولار اليوم بالبنوك 567 جنيها للشراء، و 571.52 جنيها للبيع، بحسب بنك الخرطوم (أكبر بنك حكومي).

انخفض سعر الدولار، اليوم، فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، مسجلاً 568 جنيهاً، بحسب وسائل إعلام محلية.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

سجل سعر اليورو اليوم فى السودان 587.20 جنيها للشراء و 591.32 جنيها للبيع فِيْما سجل سعره بالسوق الموازية نحو 580 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان لدى البنوك نحو 682.44 جنيهًا للشراء، و 679.02 جنيهًا للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان مع البنوك 149.24 جنيهًا للشراء، و 148.50 جنيهًا للبيع، فِيْما سجل سعر الريال السعودي فِيْ السوق السوداء السودانية نحو 149 جنيهًا.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان فِيْ البنوك نحو 154.40 جنيها للشراء، و 155.56 جنيها للبيع، فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) نحو 155 جنيها.

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان عَنّْد مستوى 1830.55 جنيهًا للشراء، و 1846.61 جنيهًا للبيع، وفقًا لمتوسط ​​السعر المرجح على بنك السودان المركزي.

الذهب فِيْ السودان

أدى اكتشاف جديد لاحتياطي كبير من الذهب فِيْ السودان إلَّى عودة البلاد إلَّى دائرة الضوء، وسط توقعات بأن تكون الخرطوم الوجهة العالمية للتعويض عَنّْ غياب الذهب الروسي.

قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهِيْم خلال لقاء عقده مع مسؤولي شركتي أوركا وبرسيس الكنديتين هذا الأسبوع، إن المنجم المكتشف فِيْ المنطقة الواقعة بين ولاية نهر النيل وولاية البحر الأحمر يحتوي على مخزون يمكن أن ينتج 7 أطنان سنويا.

السودان الذي يتأرجح ترتيبه بين إفريقيا (الثانية والثالثة) والرابع عشر عالميا فِيْ إنتاج الذهب، بإنتاج سنوي يقارب 100 طن، برز كوجهة مهمة قد تغير خريطة المعدن الثمين فِيْ ضوء العقوبات المفروضة على روسيا.

وبحسب بيانات وزارة المعادن السودانية، ارتفع إجمالي إنتاج الذهب فِيْ البلاد فِيْ الربع الأول من العام الجاري بنحو 20٪ ليصل إلَّى 5.2 مليون طن، مقارنة بنحو 4.3 طن قبل عام.