سعر الدولار اليوم فِيْ السودان السبت 6 أغسطس 2022.. استقرار الجنيه

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ البنك المركزي خلال تعاملات السبت 6 أغسطس 2022، كَمْا تم تثبيت سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فى السودان

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السودان، ليبقى عَنّْد سعر 567.29 جنيه للشراء، و 572.26 جنيه للبيع، بحسب نشرة بنك السودان المركزي “cbos.gov.sd” اليوم.

ظل سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد 569 جنيها للشراء و 571 جنيها للبيع.

قال الجهاز المركزي للإحصاء فِيْ السودان، إن معدل التضخم السنوي انخفض إلَّى 148.88 فِيْ المائة فِيْ يونيو من 192.21 فِيْ المائة فِيْ مايو.

يعيش السودان فِيْ حالة طوارئ منذ أن أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق الركن عبد الفتاح البرهان فك الارتباط بين المكونين العسكري والمدني بعد مشاركتهما فِيْ حكَمْ البلاد إثر الإطاحة بالرئيس عمر البرهان. – نظام البشير.

وكان وزير المالية السوداني جبريل إبراهِيْم قال فِيْ تصريح صحفِيْ الشهر الماضي إن الحكومة امتنعت عَنّْ طباعة النقود لتمويل العجز. ارتفعت الإيرادات الحكومية الشهرية بمقدار الثلثين خلال الأشهر الستة الماضية إلَّى 150 مليار جنيه سوداني (264 مليون دولار)، وفقًا لرويترز.

لكن التضخم يعَنّْي زيادة الإنفاق بوتيرة أسرع. وأضاف إبراهِيْم أن فاتورة الأجور الشهرية للعاملين فِيْ القطاع العام وحده بلغت 180 مليار جنيه ارتفاعا من 54 مليار جنيه منذ بداية العام، بالإضافة إلَّى ارتفاع تكاليف الوقود والقمح والواردات الأخرى.

حذر برنامج الغذاء العالمي الأسبوع الماضي من أن 15 مليون شخص، أو حوالي ثلث السكان، يواجهُون انعدام أمن غذائي حاد.

يقول المانحون الغربيون إن المساعدات الاقتصادية المجمدة لن تعود حتى يتم تعيين حكومة مدنية جديرة بالثقة. ويقول محللون إنه حتى لو تم الوفاء بهذا الشرط، فسيكون من الصعب أكثر من ذي قبل على السودان حشد الدعم بعد الانقلاب الذي أضر بالعلاقات مع المقرضين الدوليين.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

سجل سعر اليورو اليوم فِيْ السودان حسب المتوسط ​​المرجح لبنك السودان المركزي، نحو 572.72 جنيهًا للصرافة، و 578.61 للمصارف التجارية، بينما جاء سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد 580 جنيهًا. .

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 684.44 جنيهًا للصرافة، و 691.48 جنيهًا بالبنوك التجارية، فِيْما وصل سعر الجنيه الإسترليني فِيْ السوق السوداني الموازي (الأسود) إلَّى نحو 690 جنيهًا.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودى اليوم فى السودان فى البنك المركزى حوالى 149.72 جنيه فى الصرافات و 151.26 جنيه بالبنوك التجارية، وجاء سعر الريال السعودى اليوم فى السودان فى السوق الموازية غير الرسمية عَنّْد مستوى 150 جنيها. .

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان فِيْ البنك المركزي 153.29 جنيهًا للصرافة، و 154.87 جنيهًا بالبنوك التجارية، وسجل السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) سعرًا بلغ 155.5 جنيهًا.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 1832.48 جنيهًا للصرافة، و 1851.33 جنيهًا بالبنوك التجارية.