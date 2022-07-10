سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الأحد 10 يوليو 2022.. تماسك الليرة

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا أمام الجنيه خلال بداية التعاملات يوم الأحد 10 تموز 2022 فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

بلغ سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 3960 ليرة للشراء، و 3995 ليرة للبيع وهُو نفس سعر الإغلاق أمس، بحسب منصة “sp-today.com” المتخصصة. فِيْ مراقبة سعر صرف العملات فِيْ سوريا.

وعَنّْ سعر الدولار اليوم فِيْ حلب مقابل الليرة السورية فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، فقد سجل نحو 3950 ليرة للشراء، و 3985 ليرة للبيع.

يشار إلَّى أن البنوك ومعظم شركات الصرافة بدأت، أمس السبت، عطلة عيد الأضحى المبارك التي تمتد حتى 14 يوليو 2022.

ارتفاع تكلفة الخبز فِيْ سوريا

ارتفع سعر ربطة الخبز التي يبيعها الباعة الجائلون بعد تطبيق مبيعات البطاقة الإلكترونية من 500 ليرة إلَّى 1500 ليرة، فِيْما زادت معاناة أهالي ريف دمشق بعد تسوية الخبز مع المعتمد وانفصال دمشق عَنّْ ريفها.

أكد مدير “التخطيط والتعاون الدولي” فِيْ “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” فِيْ 4 يوليو، أن من بين خطط الوزارة لتحسين منتج الخبز إدخال مغذيات دقيقة ترفع القيمة الغذائية وتحسن الواقع الغذائي. .

وبسبب ارتفاع أسعار العلف، يباع كيلو الخبز الجاف بسعر 600 ليرة سورية، وهُو سعر أعلى من سعر كيلو الخبز الطازج، وهناك طلب كبير عليه فِيْ الأسواق.

تستهلك سوريا 2.5 مليون طن قمح سنويًا، بعضها مؤمن من القمح المحلي، والباقي مستورد من روسيا، بعد أن كانت مكتفِيْة ذاتيًا قبل الأزمة، بإنتاج يصل إلَّى 4 ملايين طن سنويًا، مع إمكانية تصدير 1.5 مليون طن منها.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد مستوى 4018 ليرة للشراء و 4059 ليرة للبيع.

ظل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد 4743 ليرة للشراء و 4795 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) سعر 1053 ليرة للشراء، و 1066 ليرة للبيع.

جاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد مستوى 1075 ليرة للشراء، و 1088 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا، خلال تعاملات اليوم فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 12874 ليرة للشراء، و 13013 ليرة للبيع.