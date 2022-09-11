سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الأحد 11 سبتمبر 2022.. هبوط الليرة

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا خلال تعاملات صباح الأحد 11 أيلول 2022 فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا إلَّى 4435 ليرة للشراء، و 4460 ليرة للبيع، مقابل 4430 ليرة للشراء، و 4455 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس، بحسب منصة “sp-today” لمراقبة أسعار العملات فِيْ البلاد. سوريا فِيْ السوق السوداء.

أعلنت وزارة المالية السورية، استكَمْال كافة الإجراءات والموافقات اللازمة لتداول سندات الخزينة الصادرة بموجب المزاد الثاني لعام 2022، ابتداءً من جلسة الاثنين المقبل فِيْ بورصة دمشق.

سندات الخزانة هِيْ أحد أنواع الديون الداخلية التي تفضل دول كثيرة استخدامها لتمويل العجز بدلاً من الدين الخارجي (من صندوق النقد الدولي، على سبيل المثال)، مما يستلزم ظروفًا ووصاية صعبة على الدولة. لكن الديون الداخلية، بدورها، تزيد من التضخم وتنطوي على مخاطر كبيرة أخرى.

سعر اليورو والجنيه الاسترليني

وقفز سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 4499 ليرة للشراء، و 4529 ليرة للبيع، مقابل 4494 ليرة للشراء، و 4524 ليرة للبيع بنهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 5135 ليرة للشراء، و 5174 ليرة للبيع مقابل 5130 ليرة للشراء، و 5169 ليرة للبيع نهاية تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات المبكرة صباح اليوم فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 1179 ليرة للشراء، و 1188 ليرة للبيع، مقابل 1177 ليرة للشراء، و 1187 ليرة للبيع أمس.

ارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 1205 ليرة للشراء، و 1215 ليرة للبيع، مقابل 1203 ليرة للشراء، و 1213 ليرة للبيع أمس.

وارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى 14378 ليرة للشراء، و 14484 ليرة للبيع مقابل 14361 ليرة للشراء، و 14468 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.