سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الأحد 14 أغسطس 2022.. الليرة تعمق خسائرها

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا خلال تعاملات صباح الأحد 14 آب 2022 فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 4300 ليرة للشراء، و 4340 ليرة للبيع، مقابل 4260 ليرة للشراء، و 4300 ليرة للبيع أمس، بحسب «سب اليوم». منصة لمراقبة أسعار العملات فِيْ سوريا فِيْ السوق السوداء.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

وقفز سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 4408 ليرة للشراء، و 4455 ليرة للبيع، مقابل 4367 ليرة للشراء، و 4413 ليرة للبيع، أمس.

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 5211 ليرة للشراء، و 5270 ليرة للبيع، مقابل 5163 ليرة للشراء، و 5221 ليرة للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 1143 ليرة للشراء، و 1157 ليرة للبيع، مقابل 1133 ليرة للشراء، و 1146 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

كَمْا ارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى 1168 ليرة للشراء، و 1182 ليرة للبيع، مقابل 1157 ليرة للشراء، و 1171 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 14018 ليرة للشراء، و 14174 ليرة للبيع، مقابل 13887 ليرة للشراء، و 14043 ليرة للبيع، أمس.