سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الأحد 17 يوليو 2022.. الليرة تتراجع

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا مقابل الجنيه خلال التعاملات المبكرة اليوم الأحد 17 تموز 2022 فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

وارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق السوداء إلَّى 3995 ليرة للشراء و 4030 ليرة للبيع مقابل 3985 ليرة للشراء و 4020 ليرة للبيع بحسب منصة “sp-today.com”. متخصص فِيْ مراقبة أسعار صرف العملات فِيْ سوريا.

ووافق مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء الماضي، على السماح باستمرار نقل المساعدات الدولية إلَّى نحو أربعة ملايين شخص فِيْ شمال غرب سوريا من تركيا حتى العاشر من كانون الثاني (يناير).

وتوصل المجلس إلَّى اتفاق بشأن ذلك فِيْ محاولته الثالثة بعد انتهاء تفويض العملية.

امتنعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عَنّْ التصويت لأنهم أرادوا أن تستمر عملية المساعدات الإنسانية طويلة الأمد لمدة عام.

استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع القرار بشأن ذلك يوم الجمعة ثم فشلت فِيْ الحصول على الموافقة على مشروع القرار الذي قدمته لتمديد العملية لمدة ستة أشهر فقط.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، مسجلاً 4025 ليرة للشراء، و 4066 ليرة للبيع، مقابل 3985 ليرة للشراء، و 4035 ليرة للبيع، أمس.

بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني فِيْ السوق السوداء مستوى 4726 جنيها للشراء و 4778 جنيها للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 1062 ليرة للشراء، و 1075 ليرة للبيع، مقابل 1060 ليرة للشراء، و 1072 ليرة للبيع، أمس.

كَمْا ارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 1085 ليرة للشراء و 1097 ليرة للبيع مقابل 1082 ليرة للشراء و 1095 ليرة للبيع أمس.

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا خلال تعاملات اليوم فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 12967 ليرة للشراء، و 13106 ليرة للبيع، مقابل 12929 ليرة للشراء، و 13068 ليرة للبيع أمس.