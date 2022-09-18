سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الأحد 18 سبتمبر 2022.. الليرة تقفز

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا، صباح الأحد 18 أيلول 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية، بعد سلسلة ارتفاعات.

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

تراجع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى مستوى 4475 ليرة للشراء، و 4495 ليرة للبيع مقابل 4520 ليرة للشراء، و 4550 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس، بحسب ما أفاد. منصة “sp-today” لمراقبة أسعار العملات فِيْ سوريا فِيْ السوق السوداء. .

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 4477 ليرة للشراء، و 4502 ليرة للبيع، مقابل 4522 ليرة للشراء، و 4557 ليرة للبيع، أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا، خلال التعاملات المبكرة فِيْ السوق الموازية (السوداء)، 5153 ليرة للشراء، و 5186 ليرة للبيع، مقابل 5150 ليرة للشراء، و 5194 ليرة للبيع أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فِيْ سوريا

سجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1190 ليرة للشراء، و 1198 ليرة للبيع، مقابل 1202 ليرة للشراء، و 1213 ليرة للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1216 ليرة للشراء، و 1224 ليرة للبيع مقابل 1228 ليرة للشراء، و 1239 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد المستوى 14471 ليرة للشراء، و 14.561 ليرة للبيع، مقابل 14617 ليرة للشراء، و 14739 ليرة للبيع أمس.