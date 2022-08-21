سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الأحد 21 أغسطس 2022.. هبوط الليرة

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات الصباحية ليوم الأحد 21 آب 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

قفز سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 4500 ليرة للشراء، و 4540 ليرة للبيع، بحسب منصة “sp-today” التي تراقب أسعار العملات فِيْ سوريا فِيْ السوق السوداء. .

تشهد سوريا، التي تعاني من صراع قرابة 11 عامًا، أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، وارتفاعًا كبيرًا فِيْ معدلات التضخم والأسعار، ونقصًا حادًا فِيْ الوقود، وانقطاعًا للتيار الكهربائي يصل فِيْ بعض المناطق إلَّى نحو 20 ساعة تقريبًا. يوم بدون بدائل حقيقية.

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، اليوم الأحد، 7 أغسطس، قرارا زادت بموجبه سعر لتر الأوكتان الممتاز 90 بنزين المستلم بالبطاقة الإلكترونية بنحو 130 فِيْ المائة، من 1100 جنيه إلَّى 2500 جنيه. سعر لتر أوكتان 90 بنزين غير مدعوم من 3500 جنيه. ارتفع سعر البنزين عالي الأوكتان من 4000 إلَّى 4500 جنيه.

سعر اليورو والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ سوريا

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلَّى مستوى 4514 ليرة للشراء، و 4559 ليرة للبيع، مقابل 4474 ليرة للشراء، و 4519 ليرة للبيع فِيْ ختام التداولات. أمس السبت.

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا خلال تعاملات الأحد فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى 5314 ليرة للشراء، و 5371 ليرة للبيع مقابل 5266 ليرة للشراء، و 5323 ليرة للبيع فِيْ ختام تعاملات أمس. .

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فِيْ سوريا

انتعش سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا، صباح الأحد، فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد 1197 ليرة للشراء، و 1210 ليرة للبيع.

وارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى 1222 ليرة للشراء، و 1236 ليرة للبيع.

قفز سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 14626 ليرة للشراء، و 14781 ليرة للبيع.