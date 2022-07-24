سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الأحد 24 يوليو 2022.. تراجع الليرة

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا أمام الجنيه خلال تعاملات صباح الأحد 24 تموز 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

سجل سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 4030 ليرة للشراء، و 4060 ليرة للبيع، مقابل 4010 جنيهات للشراء، و 4045 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس، بحسب صحيفة “سب”. – اليوم “منصة لمراقبة أسعار العملات فِيْ سوريا فِيْ السوق السوداء.

يشتكي كثير من المواطنين فِيْ مختلف المدن السورية من تأخر وصول رسالة الغاز المنزلي. فِيْ ريف دمشق على سبيل المثال، زاد وقت انتظار أسطوانة الغاز لتتجاوز 120 يومًا كاملاً دون تلقي الرسالة سواء عبر جهاز محمول أو تطبيق واين.

وأكدت مصادر محلية تابعت شكاوى المستهلكين، بحسب دور بطاقاتهم فِيْ تطبيق “فوز” الخاص بالمشتكيين، أن دورهم محدد منذ أكثر من شهر لدى مفوض الغاز المنزلي المسجل لديه.

ولدى سؤاله عَنّْ السبب، أوضح أحد المسؤولين لإحدى الصحف المحلية أن الأمر يرجع إلَّى فشل دوره فِيْ مكتب التقطيع بمصنع عدرا للغاز. وأشار إلَّى أن لديه أكثر من ألف وصلة، وأن نصيبه فِيْ كل مرة 250 اسطوانة، وأن آخر مرة حصل فِيْها على المادة كانت قبل نحو شهر.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 4112 ليرة للشراء و 4148 ليرة للبيع مقابل 4084 ليرة للشراء و 4125 ليرة للبيع بنهاية تعاملات أمس السبت.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 4828 ليرة للشراء، و 4874 ليرة للبيع، مقابل 4786 ليرة للشراء، و 4838 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1071 ليرة للشراء و 1082 ليرة للبيع مقابل 1065 ليرة للشراء و 1078 ليرة للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.

ارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى مستوى 1094 ليرة للشراء، و 1106 جنيهات للبيع، مقابل 1089 ليرة للشراء، و 1101 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا مقابل الجنيه فِيْ السوق الموازية (السوداء) نحو 13106 جنيهات للشراء، و 13229 ليرة للبيع.