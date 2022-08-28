سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الأحد 28 أغسطس 2022.. صعود طفِيْف

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا بشكل طفِيْف خلال تعاملات صباح الأحد 28 آب 2022 فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات المبكرة صباح الأحد، بشكل هامشي فِيْ السوق الموازية (السوداء)، ليسجل 4455 ليرة للشراء، و 4480 ليرة للبيع، مقابل 4450 ليرة للشراء، و 4475 ليرة للبيع. فِيْ ختام تداولات أمس السبت، بحسب منصة المراقبة “sp-today”. أسعار العملات فِيْ سوريا فِيْ السوق السوداء.

وافق مجلس الشعب السوري على مشروع موازنة عام 2022 بمبلغ إجمالي قدره 5.3 مليار دولار، يخصص نحو نصف أمواله للدعم الاجتماعي، فِيْ أعقاب أزمات اقتصادية ومعيشية متتالية بعد أكثر من عقد من الحرب.

مع وجود غالبية السوريين تحت خط الفقر، بعد 10 سنوات من الحرب التي أنهكت الاقتصاد وقدراته، بالإضافة إلَّى تداعيات العقوبات الغربية المفروضة على دمشق، فإن قدرة الحكومة على توفِيْر الاحتياجات الأساسية تتضاءل تدريجياً بسبب التدهُور. من سعر صرف الليرة السورية.

وبلغت اعتمادات الموازنة، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، 13.325 مليار ليرة سورية، بما يعادل 5.3 مليار دولار، بحسب سعر الصرف الرسمي المحدد بـ 2512 ليرة للدولار، بحسب “فرانس برس”.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

انتعش سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا مقابل الجنيه فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 4435 ليرة للشراء، و 4465 ليرة للبيع، مقابل 4430 ليرة للشراء، و 4460 ليرة للبيع، فِيْ ختام التداولات. أمس السبت.

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 5225 ليرة للشراء، و 5264 ليرة للبيع، مقابل 5212 ليرة للشراء، و 5251 ليرة للبيع، فِيْ ختام تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فِيْ سوريا

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا، فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليبقى عَنّْد المستوى 1184 ليرة للشراء، و 1194 ليرة للبيع، مقابل نفس السعر فِيْ ختام تداولات أمس السبت.

وارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية (السوداء)، ليصل إلَّى مستوى 1210 جنيهات للشراء، و 1220 ليرة للبيع مقابل 1209 جنيهات للشراء، و 1219 جنيها للبيع فِيْ النهاية. من التداول أمس.

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد مستوى 14472 ليرة للشراء و 14579 ليرة للبيع مقابل 14456 ليرة للشراء و 14.562 ليرة للبيع بنهاية التداولات. أمس السبت.