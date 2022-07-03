سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الأحد 3 يوليو 2022.. الليرة تنتعش

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا، الأحد 3 تموز 2022، فِيْ تعاملات السوق “السوداء” الموازية.

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

بلغ سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 3975 ليرة للشراء، و 4010 ليرة للبيع، مقابل 3985 ليرة للشراء، و 4020 ليرة للبيع خلال تعاملات اليوم السابق. -today.com “منصة متخصصة فِيْ مراقبة أسعار صرف العملات فِيْ سوريا.

وبلغ متوسط ​​سعر الدولار فِيْ البنوك 2814 جنيهًا، بحسب موقع “cb.gov.sy”.

وتلقي دمشق باللوم على العقوبات الغربية فِيْ الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد، حيث أدى انهِيْار قيمة العملة إلَّى ارتفاع كبير فِيْ الأسعار، مما جعل المواطنين يكافحون لتوفِيْر الغذاء والسلع الأساسية الأخرى.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

انخفض سعر اليورو الأوروبي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 4141 ليرة للشراء، و 4182 ليرة للبيع، مقابل 4151 ليرة للشراء، و 4193 ليرة للبيع، أمس.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية (السوداء)، إلَّى 4804 ليرة للشراء، و 4856 ليرة للبيع، مقابل 4816 ليرة للشراء، و 4868 ليرة للبيع، خلال تعاملات أمس السبت.

سعر الريال والدرهم والدينار

انخفض سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 1058 ليرة للشراء، و 1070 ليرة للبيع، مقابل 1060 ليرة للشراء، و 1073 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

انخفض سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 1079 ليرة للشراء، و 1092 ليرة للبيع، مقابل 1082 ليرة للشراء، و 1095 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

كَمْا انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازي، حيث وصل إلَّى 12949 ليرة للشراء و 13088 ليرة للبيع، مقابل 12981 ليرة للشراء و 13121 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس السبت.