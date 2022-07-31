سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الأحد 31 يوليو 2022.. هبوط الليرة

ارتفع سعر الدولار فِيْ سوريا مقابل الجنيه اليوم الأحد 31 تموز 2022 فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

بلغ سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 4115 ليرة للشراء، و 4155 ليرة للبيع، مقابل 4110 جنيهات للشراء، و 4150 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس السبت، بحسب “س. – اليوم “منصة لمراقبة أسعار العملات فِيْ سوريا فِيْ السوق السوداء.

مع قلة الأمطار ونقص الوقود وارتفاع أسعار الأسمدة، يواجه المزارعون فِيْ شمال شرق سوريا عامًا سيئًا حيث يبدو أن محصول القمح المخيب للآمال سيوجه ضربة أخرى للإمدادات الغذائية فِيْ بلد يعاني من تغير المناخ والحرب.

يعتبر شمال شرق سوريا أمرًا حيويًا لإنتاج الحبوب فِيْ البلاد، لكن السلطات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على المنطقة لا تتوقع أن يلبي محصول هذا العام احتياجات منطقتهم، ناهِيْك عَنّْ تزويد أجزاء أخرى من البلاد.

وهذا يظلم صورة إنتاج القمح السوري، الذي تراجع منذ اندلاع الحرب فِيْ 2011، مما يثير مخاوف بشأن الأمن الغذائي فِيْ بلد تقول الأمم المتحدة إن الاحتياجات وصلت فِيْه إلَّى مستويات غير مسبوقة.

قال عمران رضا المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية فِيْ سوريا لرويترز إن المؤشرات الأولية تنذر بموسم زراعي سيء آخر بعد خريف محصول 2022.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليسجل 4203 ليرة للشراء، و 4249 ليرة للبيع، مقابل 4198 ليرة للشراء، و 4244 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

انتعش سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 5002 ليرة للشراء، و 5061 ليرة للبيع، مقابل 4996 ليرة للشراء، و 5055 ليرة للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 1094 جنيهات للشراء، و 1108 جنيهات للبيع.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 1118 ليرة للشراء، و 1132 ليرة للبيع.

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا مقابل الجنيه فِيْ السوق الموازية إلَّى نحو 14442 ليرة للشراء، و 13547 ليرة للبيع، مقابل 13376 ليرة للشراء، و 13531 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.