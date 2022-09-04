سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الأحد 4 سبتمبر 2022.. هدوء متواصل

واصل سعر الدولار استقراره اليوم فِيْ سوريا، خلال تعاملات صباح الأحد 4 أيلول 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

حافظ سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا على مستواه لليوم الثاني على التوالي خلال التعاملات الصباحية فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد 4445 ليرة للشراء، و 4470 ليرة للبيع، دون أي تغيير على سعر إغلاق أمس، بحسب إلَّى منصة “sp-today” لمراقبة أسعار العملات. فِيْ سوريا، فِيْ السوق السوداء.

أزمة المازوت فِيْ سوريا

أدت الزيادات الملحوظة فِيْ الطلب على المازوت من قبل بعض الجهات الساعية لتأمين احتياجاتها بعد بدء العمل فِيْ مشروع لتتبع آليات العاصمة وريفها إلَّى ارتفاع سعر المحروقات فِيْ السوق السوداء، لتصل إلَّى 7000 ليرة سورية. لكل لتر.

اضافة الى اسباب ارتفاع سعر المازوت هناك ايضا تأخر فِيْ توزيع الدفعة الاولى من بدلات المستهلك من زيت التدفئة نتيجة تأخر وصول المستلزمات مما ادى الى تأخر توزيع المازوت على المازوت. المواطنين بحسب مصادر فِيْ وزارة النفط.

نقلت صحيفة محلية مقربة من الحكومة عَنّْ بعض الفاعلين الاقتصاديين قولهم إن تأخر شركة وقود فِيْ تزويد المستهلكين بالديزل المحلي المفترض فِيْ بداية شهر أغسطس / آب كان بسبب نقص الوقود، بالإضافة إلَّى سيطرة أولئك الذين امتلاك المادة على سعرها نتيجة لنقص العرض.

قال عدد من أصحاب ورش الخياطة فِيْ جرمانا إنهم مضطرون لتأمين احتياجاتهم من السوق السوداء لأنهم غير مرخصين وليس لديهم مخصصات لهم.

وقال أصحاب المطاعم إن تشغيل مولد كبير الحجم يحتاج إلَّى ديزل بشكل يومي، موضحين “علينا تأمينه من السوق السوداء، ولا يمكن الحصول على المخصصات بسهُولة، وتزود الشركة الخاصة حسب مزاجها، و فِيْ كثير من الأحيان لا نحصل على مخصصاتنا “.

أكد أصحاب مدارس خاصة فِيْ ريف دمشق أن بدلهم الشهري يصل إلَّى 4000 لتر شهريًا، لكنهم لا يتلقونها من الشركة الموزعة، رغم تقديمهم طلباتهم لذلك.

سرقة الطرود والأشياء الثمينة

فوجئ الناس فِيْ سوريا بوصول طرودهم وبضائعهم القادمة من الخارج (معظمها هدايا من أقارب مغتربين)، غير مكتملة أو مسروقة تمامًا. هذا ينطبق بشكل خاص على السلع الثمينة.

وفِيْ هذا الصدد، تروي إحدى ضحايا السرقة أنها انتظرت طردًا أرسلته شقيقتها فِيْ الإمارات إلَّى دمشق لمدة شهر تقريبًا. وبعد وصول الطرد عَنّْ طريق إحدى شركات الشحن واستلامه تبين أن الطرد مفتوح وهناك بضائع مفقودة وهِيْ ثلاثة أحذية وثلاث حقائب تجاوزت قيمتها مليوني ليرة سورية.

وقالت المرأة فِيْ حديث لصحيفة الوطن المحلية “هذه ليست المرة الأولى التي أستلم فِيْها بضاعة من أقاربي فِيْ الخارج، لكن هذه المرة فتح الطرد وأعيد إغلاقه، وبعد سؤال الشركة عَنّْ بعد فقدان بعض القطع، أخبروني أنه لا علاقة لهم بها وأن جميع البضائع التي استلمتها الشركة تفتح أبوابها “.

وتعليقًا على الأمر، قال المدير العام لشركة الشحن التي نقلت الطرد “نحن الطرف الأكثر ضررًا فِيْ موضوع استخراج الرفات وفقدان البضاعة من مجهُولين، لأنه يؤثر على سمعة الشركة أولاً، وثانيًا نحن محاولة تحذير العملاء من إرسال أي سلع جديدة أو قيمة. لسوء الحظ، يتم استخراجها وسحبها من بعض البضائع المرسلة دون علمنا “.

وتابع موضحًا “بعض الأصناف يتم أخذها من الجمارك. هناك قسم للمصادرة يمكن ته، وقسم آخر للتفتيش لا نعلم عَنّْه شيئًا”.

وشدد على أن العديد من المواطنين ومن بينهم مسؤولون يراجعون الشركة لفقدان ممتلكاتهم، وأضاف “مؤخرا قام شخص بزيارتي لفقدان 20 علبة من الشامبو، وأخرى بسبب فقدان علب العطور، وسأل بعضهم عَنّْ يتكرر ضياع مستحضرات التجميل وفقدان الملابس والأحذية والجلود بشكل مستمر، وإن كان مرسل البضاعة قد جردها، ومع ذلك ضاعت البضاعة.

وأشار المدير إلَّى أن جميع المصادرات من الجمارك تذهب إلَّى خزينة الدولة، وهناك مصادرة وتقارير تفِيْد بمصادرة هذه البضائع، و “للأسف هناك بضائع مفقودة لا نعرف عَنّْها شيئًا، خاصة الأشياء الثمينة”.

وحول انتشار هذه الظاهرة بين مدير الشركة، أن شركته متوقفة منذ أكثر من عام بسبب هذه الظاهرة، واليوم عادت للعمل. واشتكى قائلًا “للأسف هذه الظاهرة فِيْ تصاعد، وكل يوم نتلقى مكالمات حول ضياع بضائع مميزة قادمة من الإمارات”.

وطالب المدير عملاء الشركة بعدم إرسال هدايا جديدة أو عالية القيمة، مؤكدًا أنه يعطي دائمًا نفس النصيحة، ويؤكد على العملاء عَنّْد إرسال البضائع أنه يجب استخدامها وليس إغراء، “ولكن للأسف بعض العملاء لا يمتثلون وهناك قصور من حيث الرقابة من الجهات المختصة “.

وشدد على أن هناك نقصا فِيْ التنظيم فِيْ العمل، حيث قال “نحن كشركة نقل غير قادرين على فعل أي شيء ولا أحد يستفِيْد من ة أي طرف”.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

سجل سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 4422 ليرة للشراء، و 4452 ليرة للبيع، مقابل نفس السعر خلال تعاملات أمس.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية نحو 5109 ليرة للشراء، و 5148 ليرة للبيع وهُو نفس السعر خلال تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا، خلال التعاملات المبكرة صباح اليوم، فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، 1181 ليرة للشراء، و 1191 ليرة للبيع.

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 1207 جنيهات للشراء، و 1217 ليرة للبيع.

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية (السوداء) عَنّْد مستوى 14442 ليرة للشراء، و 14.508 ليرة للبيع.