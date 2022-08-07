سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الأحد 7 أغسطس 2022.. ارتفاع جديد

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات المبكرة، صباح الأحد 7 آب 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 4220 ليرة للشراء، و 4260 ليرة للبيع، مقابل 4210 جنيهات للشراء، و 4250 ليرة للبيع، أمس، بحسب “سب اليوم”. منصة لمراقبة أسعار العملات فِيْ سوريا فِيْ السوق السوداء.

سعر اليورو والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ سوريا

كَمْا ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 4293 ليرة للشراء، و 4339 ليرة للبيع، مقابل 4283 ليرة للشراء، و 4329 ليرة للبيع أمس.

وقفز اليوم سعر الجنيه الإسترليني فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 5058 ليرة للشراء، و 5144 ليرة للبيع، مقابل 5073 ليرة للشراء، و 5131 ليرة للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 1121 ليرة للشراء، و 1135 ليرة للبيع، مقابل 1119 ليرة للشراء، و 1132 ليرة للبيع، أمس.

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى 1146 ليرة للشراء، و 1160 ليرة للبيع، مقابل 1143 ليرة للشراء، و 1157 ليرة للبيع، أمس.

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 13.755 ليرة للشراء، و 13911 ليرة للبيع، مقابل 13688 ليرة للشراء، و 13844 ليرة للبيع، أمس.