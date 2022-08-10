سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الأربعاء 10 أغسطس 2022.. الليرة تقاوم

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات المبكرة، صباح الأربعاء 10 آب 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

بقي سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد 4230 ليرة للشراء، و 4270 ليرة للبيع، بحسب منصة “sp-today” لمراقبة أسعار العملات فِيْ سوريا فِيْ السوق السوداء.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

فِيْما سجل سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 4314 ليرة للشراء، و 4360 ليرة للبيع. مقابل 4309 جنيها للشراء و 4354 جنيها للبيع يوم أمس.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 5102 ليرة للشراء، و 5161 ليرة للبيع، مقابل 5095 ليرة للشراء، و 5154 ليرة للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

ظل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد 1123 ليرة للشراء، و 1137 ليرة للبيع.

وظل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية (السوداء) عَنّْد نحو 1149 ليرة للشراء، و 1163 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 13780 ليرة للشراء، و 13936 ليرة للبيع، مقابل 13776 ليرة للشراء، و 13931 ليرة للبيع، أمس.