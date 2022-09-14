سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الأربعاء 14 سبتمبر 2022.. الليرة تهبط

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا خلال تعاملات صباح الأربعاء 14 أيلول 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليصل إلَّى 4490 ليرة للشراء، و 4510 ليرة للبيع، مقابل 4470 ليرة للشراء، و 4490 ليرة للبيع، خلال تعاملات أمس، بحسب ما أفاد. منصة “sp-today” لمراقبة أسعار العملات فِيْ سوريا فِيْ السوق السوداء.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

سجل سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 4484 ليرة للشراء، و 4509 ليرة للبيع، مقابل 4526 ليرة للشراء، و 4551 ليرة للبيع، أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا، خلال التعاملات المبكرة فِيْ السوق الموازية (السوداء)، 5170 ليرة للشراء، و 5203 ليرة للبيع، مقابل 5225 ليرة للشراء، و 5259 ليرة للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فِيْ سوريا

سجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1193 ليرة للشراء، و 1201 ليرة للبيع، مقابل 1188 ليرة للشراء، و 1196 ليرة للبيع، أمس.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1220 ليرة للشراء، و 1228 ليرة للبيع، مقابل 1214 ليرة للشراء، و 1223 ليرة للبيع، أمس.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد مستوى 14539 ليرة للشراء و 14629 ليرة للبيع مقابل 14508 جنيهات للشراء و 14.598 ليرة للبيع أمس.