سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الأربعاء 17 أغسطس 2022.. صعود كبير

قفز سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا خلال تعاملات صباح الأربعاء 17 آب 2022 فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

بلغ سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 4500 ليرة للبيع، مقابل 4460 ليرة للشراء، بحسب منصة “sp-today” لمراقبة أسعار العملات فِيْ سوريا فِيْ السوق السوداء.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

كَمْا ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 4527 ليرة للشراء، و 4572 ليرة للبيع.

كَمْا ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 5383 ليرة للشراء، و 5441 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 1186 ليرة للشراء، و 1200 ليرة للبيع.

كَمْا ارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى 1212 ليرة للشراء و 1225 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 14532 ليرة للشراء، و 14686 ليرة للبيع.