سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الأربعاء 20 يوليو 2022.. تدهُور الليرة

قفز سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا أمام الجنيه خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء 20 تموز 2022 فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق السوداء إلَّى 4010 جنيهات للشراء، و 4045 ليرة للبيع، بحسب منصة “sp-today.com” المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار صرف العملات فِيْ سوريا.

تعاني الليرة السورية من تراجع مستمر فِيْ ظل ضعف الاقتصاد، ما قد يدفعها لمزيد من الانهِيْار

وتزايدت العديد من الأسباب الداخلية، منها الزيادة فِيْ عرض الكتل النقدية خلال الفترة الماضية، لشراء المحاصيل الزراعية، وعلى رأسها القمح، بالتوازي مع تراجع جميع موارد النقد الأجنبي، بما فِيْ ذلك الصادرات والسياحة.

سمحت المالية السورية، الثلاثاء، بتداول سندات الخزينة فِيْ بورصة دمشق، والتي ستطرح ابتداءً من المزاد المقبل.

وأوضحت أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات والآليات الجديدة التي تتيح تداول سندات الخزينة فِيْ بورصة دمشق من قبل الأفراد، سواء كانوا أشخاصًا عاديين أو اعتباريين، من خلال شركات الوساطة المالية، بدءًا من المزاد المقبل للاكتتاب فِيْها. سندات الخزينة أغسطس المقبل.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، مسجلاً 4100 ليرة للشراء و 4141 ليرة للبيع.

كَمْا قفز سعر الجنيه الإسترليني فِيْ السوق السوداء إلَّى 4809 جنيهات للشراء و 4861 جنيها للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1066 ليرة للشراء و 1079 ليرة للبيع.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1089 ليرة للشراء و 1102 ليرة للبيع.

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا خلال تعاملات اليوم فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 13039 ليرة للشراء، و 13187 ليرة للبيع.

أعلنت سوريا، اليوم الأربعاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا، تماشيا مع مبدأ “المعاملة بالمثل”، بعد أسابيع من قيام كييف بالخطوة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” عَنّْ مصدر مسؤول فِيْ وزارة الخارجية قوله إن “الجمهُورية العربية السورية قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا”.

وأوضح أن القرار يأتي “وفق مبدأ المعاملة بالمثل واستجابة لقرار الحكومة الأوكرانية بهذا الشأن”.