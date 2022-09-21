سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الأربعاء 21 سبتمبر 2022.. الليرة تتوازن

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا خلال تعاملات صباح الأربعاء 21 أيلول 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 4550 ليرة للشراء، و 4570 ليرة للبيع، مقابل 4555 ليرة للشراء، و 4575 ليرة للبيع، أمس، بحسب “سب اليوم”. منصة لمراقبة أسعار العملات فِيْ سوريا فِيْ السوق السوداء.

قال مصرف سوريا المركزي، فِيْ بيان، أمس الاثنين، إنه خفض سعر الصرف الرسمي إلَّى 3015 ليرة للدولار.

كان السعر الرسمي للجنيه قبل الخفض 2814 للدولار.

مع التخفِيْض الذي أجراه البنك المركزي اليوم، ستكون العملة السورية قد فقدت نحو 7٪ من قيمتها.

بعد أن أصيب بالشلل منذ أكثر من عقد من الحرب، أصبح الاقتصاد السوري يعتمد بشكل متزايد على الدولار حيث يحاول السكان حماية أنفسهم من انخفاض قيمة العملة والتضخم.

أدى انهِيْار الليرة إلَّى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وفاقم المصاعب، بينما يكافح السوريون لشراء الطعام والكهرباء والضروريات الأخرى.

يتم استخدام سعر الصرف الرسمي للمعاملات الرسمية ولأغراض التبادلات المحدودة نسبيًا التي تقوم بها الدولة.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 4513 ليرة للشراء، و 4538 ليرة للبيع، مقابل 4566 ليرة للشراء، و 4591 ليرة للبيع، أمس.

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا، خلال التعاملات المبكرة فِيْ السوق الموازية (السوداء)، 5153 ليرة للشراء، و 5186 ليرة للبيع، مقابل 5204 ليرة للشراء، و 5237 ليرة للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فِيْ سوريا

سجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 1209 جنيهات للشراء، و 1217 ليرة للبيع.

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 1236 ليرة للشراء، و 1244 ليرة للبيع، مقابل 1237 ليرة للشراء، و 1246 ليرة للبيع، أمس.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 14713 ليرة للشراء، و 14803 ليرة للبيع، مقابل 14746 ليرة للشراء، و 14836 ليرة للبيع، أمس.