سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الأربعاء 24 أغسطس 2022.. الليرة تقفز

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 24 آب 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 4450 ليرة للشراء، و 4490 ليرة للبيع، مقابل 4460 ليرة للشراء، و 4500 ليرة للبيع أمس، بحسب “سب اليوم”. منصة لمراقبة أسعار العملات فِيْ سوريا فِيْ السوق السوداء.

تشهد سوريا، التي تعاني من صراع قرابة 11 عامًا، أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، وارتفاعًا كبيرًا فِيْ معدلات التضخم والأسعار، ونقصًا حادًا فِيْ الوقود، وانقطاعًا للتيار الكهربائي يصل فِيْ بعض المناطق إلَّى نحو 20 ساعة تقريبًا. يوم بدون بدائل حقيقية.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

سجل سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 4422 ليرة للشراء، و 4466 ليرة للبيع، مقابل 4425 ليرة للشراء، و 4469 ليرة للبيع، أمس.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا خلال تعاملات اليوم فِيْ السوق الموازية (السوداء) 5247 ليرة للشراء، و 5304 جنيهات للبيع، مقابل 5240 ليرة للشراء، و 5297 ليرة للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فِيْ سوريا

سجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا، صباح اليوم، فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، 1183 ليرة للشراء، و 1197 ليرة للبيع، مقابل 1186 ليرة للشراء، و 1200 ليرة للبيع، أمس.

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى 1209 ليرة للشراء، و 1223 ليرة للبيع، مقابل 1211 ليرة للشراء، و 1225 ليرة للبيع، أمس.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 14461 ليرة للشراء، و 14616 ليرة للبيع، مقابل 14487 ليرة للشراء، و 14642 ليرة للبيع، أمس.