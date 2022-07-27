سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الأربعاء 27 يوليو 2022.. زيادة جديدة

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا مقابل الليرة خلال تعاملات صباح الأربعاء 27 تموز 2022 فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 4130 ليرة للشراء، و 4170 ليرة للبيع، مقابل 4100 ليرة للشراء، و 4140 ليرة للبيع، خلال تعاملات أمس، بحسب “س. – اليوم “منصة لمراقبة أسعار العملات فِيْ سوريا فِيْ السوق السوداء. .

مع قلة الأمطار ونقص الوقود وارتفاع أسعار الأسمدة، يواجه المزارعون فِيْ شمال شرق سوريا عامًا سيئًا حيث يبدو أن محصول القمح المخيب للآمال سيوجه ضربة أخرى للإمدادات الغذائية فِيْ بلد يعاني من تغير المناخ والحرب.

يعتبر شمال شرق سوريا أمرًا حيويًا لإنتاج الحبوب فِيْ البلاد، لكن السلطات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على المنطقة لا تتوقع أن يلبي محصول هذا العام احتياجات منطقتهم، ناهِيْك عَنّْ تزويد أجزاء أخرى من البلاد.

وهذا يظلم صورة إنتاج القمح السوري، الذي تراجع منذ اندلاع الحرب فِيْ 2011، مما يثير مخاوف بشأن الأمن الغذائي فِيْ بلد تقول الأمم المتحدة إن الاحتياجات وصلت فِيْه إلَّى مستويات غير مسبوقة.

قال عمران رضا المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية فِيْ سوريا لرويترز إن المؤشرات الأولية تنذر بموسم زراعي سيء آخر بعد خريف محصول 2022.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

كَمْا ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، صباح اليوم، ليسجل 4187 ليرة للشراء، و 4233 ليرة للبيع، مقابل 4182 ليرة للشراء، و 4228 ليرة للبيع، أمس.

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 4969 ليرة للشراء، و 5027 ليرة للبيع، مقابل 4926 ليرة للشراء، و 4984 ليرة للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 70 جنيها للشراء و 1110 جنيهات للبيع و 1090 جنيها للشراء و 1103 جنيهات للبيع.

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 1122 ليرة للشراء، و 1135 ليرة للبيع، مقابل 1113 ليرة للشراء، و 1127 ليرة للبيع.

انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا مقابل الجنيه فِيْ السوق الموازية إلَّى نحو 13433 ليرة للشراء، و 13589 ليرة للبيع، مقابل 13344 ليرة للشراء، و 13500 ليرة للبيع، أمس.