سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الأربعاء 29 يونيو 2022.. الليرة تتراجع

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا، الأربعاء، 29 حزيران 2022، بالتوازي مع تعاملات السوق “السوداء”، فِيْما استقر فِيْ البنوك الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 3980 ليرة للشراء، و 4015 ليرة للبيع، مقابل 3965 ليرة للشراء، و 4000 ليرة للبيع، أمس، بحسب “سب اليوم”. .com ”المتخصصة فِيْ مراقبة سعر صرف العملات فِيْ سوريا. سوريا.

وبلغ متوسط ​​سعر الدولار فِيْ البنوك 2814 جنيهًا، بحسب موقع “cb.gov.sy”.

وتلقي دمشق باللوم على العقوبات الغربية فِيْ الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تمر بها البلاد، حيث أدى انهِيْار قيمة العملة إلَّى ارتفاع كبير فِيْ الأسعار، مما جعل المواطنين يكافحون لتوفِيْر الغذاء والسلع الأساسية الأخرى.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

انخفض سعر اليورو الأوروبي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلَّى 4180 ليرة للشراء، و 4221 ليرة للبيع، مقابل 4191 ليرة للشراء، و 4233 ليرة للبيع، أمس.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية (السوداء)، إلَّى 4843 ليرة للشراء، و 4896 ليرة للبيع، مقابل 4861 ليرة للشراء، و 4914 ليرة للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 1058 ليرة للشراء، و 1070 ليرة للبيع، مقابل 1055 ليرة للشراء، و 1067 ليرة للبيع، أمس.

وارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 1081 ليرة للشراء و 1093 ليرة للبيع مقابل 1077 ليرة للشراء و 1089 ليرة للبيع أمس.

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازي إلَّى 12975 ليرة للشراء و 13114 ليرة للبيع مقابل 12934 ليرة للشراء و 13073 ليرة للبيع أمس.