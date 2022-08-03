سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الأربعاء 3 أغسطس 2022.. ارتفاع جديد

قفز سعر الدولار فِيْ سوريا مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 3 آب 2022 فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 4185 ليرة للشراء، و 4225 ليرة للبيع، مقابل 4170 ليرة للشراء، و 4210 ليرة للبيع أمس، بحسب “سب اليوم”. منصة لمراقبة أسعار العملات فِيْ سوريا فِيْ السوق السوداء.

مع قلة الأمطار ونقص الوقود وارتفاع أسعار الأسمدة، يواجه المزارعون فِيْ شمال شرق سوريا عامًا سيئًا حيث يبدو أن محصول القمح المخيب للآمال سيوجه ضربة أخرى للإمدادات الغذائية فِيْ بلد يعاني من تغير المناخ والحرب.

يعتبر شمال شرق سوريا أمرًا حيويًا لإنتاج الحبوب فِيْ البلاد، لكن السلطات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على المنطقة لا تتوقع أن يلبي محصول هذا العام احتياجات منطقتهم، ناهِيْك عَنّْ تزويد أجزاء أخرى من البلاد.

وهذا يظلم صورة إنتاج القمح السوري، الذي تراجع منذ اندلاع الحرب فِيْ 2011، مما يثير مخاوف بشأن الأمن الغذائي فِيْ بلد تقول الأمم المتحدة إن الاحتياجات وصلت فِيْه إلَّى مستويات غير مسبوقة.

قال عمران رضا المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية فِيْ سوريا لرويترز إن المؤشرات الأولية تنذر بموسم زراعي سيء آخر بعد خريف محصول 2022.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 4258 ليرة للشراء و 4304 ليرة للبيع مقابل 4261 ليرة للشراء و 4307 ليرة للبيع أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 5089 ليرة للشراء، و 5147 ليرة للبيع، مقابل 5076 ليرة للشراء، و 5135 ليرة للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 1112 ليرة للشراء، و 1125 ليرة للبيع، مقابل 1109 جنيهات للشراء، و 1122 ليرة للبيع، أمس.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 1137 ليرة للشراء، و 1150 ليرة للبيع، مقابل 1132 ليرة للشراء، و 1146 ليرة للبيع، أمس.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا مقابل الجنيه فِيْ السوق الموازية نحو 13.644 ليرة للشراء، و 13.800 ليرة للبيع، مقابل 13603 ليرة للشراء، و 13759 ليرة للبيع، أمس.