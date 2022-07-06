سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الأربعاء 6 يوليو 2022.. الليرة تصعد

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا أمام الجنيه خلال بداية التعاملات يوم الأربعاء 6 يوليو 2022، فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بشكل هامشي إلَّى 3950 ليرة للشراء، و 3985 ليرة للبيع، مقابل 3955 ليرة للشراء، و 3990 ليرة للبيع خلال تعاملات اليوم السابق، بحسب التقرير. منصة “sp-today.com” المتخصصة فِيْ مراقبة سعر صرف العملة فِيْ سوريا.

وصل سعر الدولار اليوم فِيْ دمشق فِيْ السوق الموازية (السوداء) نحو 3950 ليرة للشراء، وسعر البيع 3985 ليرة للدولار الواحد.

وعَنّْ سعر الدولار اليوم فِيْ حلب مقابل الليرة السورية فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، فقد سجل نحو 3945 ليرة للشراء، و 3980 ليرة للبيع.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

سجل سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا، فِيْ بداية تعاملات الأربعاء فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 4034 ليرة للشراء، و 4075 ليرة للبيع، مقابل 4119 ليرة للشراء، و 4160 ليرة للبيع خلال. تداول الأمس.

وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى مستوى 4708 ليرة للشراء، و 4760 ليرة للبيع، مقابل 4779 ليرة للشراء، و 4832 ليرة للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) سعر 1051 ليرة للشراء، و 1063 ليرة للبيع.

جاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد مستوى 1073 ليرة للشراء، و 1085 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا، فِيْ بداية تعاملات الأربعاء فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 12849 ليرة للشراء، و 12988 ليرة للبيع.