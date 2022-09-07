سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الأربعاء 7 سبتمبر 2022.. الليرة صامدة

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا خلال تعاملات صباح الأربعاء 7 أيلول 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

سجل سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا، خلال التعاملات الصباحية فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 4405 ليرة للشراء، و 4430 ليرة للبيع، دون تغيير عَنّْ أسعار أمس، بحسب منصة “sp-today” لـ مراقبة أسعار العملات فِيْ سوريا فِيْ السوق السوداء.

أزمة المازوت فِيْ سوريا

أدت الزيادات الملحوظة فِيْ الطلب على المازوت من قبل بعض الجهات الساعية لتأمين احتياجاتها بعد بدء العمل فِيْ مشروع تتبع الآليات فِيْ العاصمة وريفها إلَّى ارتفاع سعر الوقود فِيْ السوق السوداء، حيث وصل إلَّى 7000 جنيه. لتر.

اضافة الى اسباب ارتفاع سعر المازوت هناك ايضا تأخر فِيْ توزيع الدفعة الاولى من بدلات المستهلكين من زيت التدفئة نتيجة تأخر وصول المستلزمات مما ادى الى تأخر توزيع المازوت. الى المواطنين بحسب مصادر فِيْ وزارة النفط.

نقلت صحيفة محلية مقربة من الحكومة عَنّْ بعض الفاعلين الاقتصاديين قولهم إن تأخر شركة وقود فِيْ تزويد المستهلكين بالديزل المحلي المفترض فِيْ بداية شهر أغسطس / آب كان بسبب نقص الوقود، بالإضافة إلَّى سيطرة أولئك الذين امتلاك المادة على سعرها بسبب نقص المعروض.

قال عدد من أصحاب ورش الخياطة فِيْ جرمانا إنهم مجبرون على تأمين احتياجاتهم من السوق السوداء، فهم غير مرخصين وليس لديهم مخصصات لهم.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، 4361 ليرة للشراء، و 4391 ليرة للبيع، مقابل 4365 ليرة للشراء، و 4395 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

فِيْما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية، بنحو 5070 ليرة للشراء، و 5109 جنيهات للبيع، مقابل 5059 ليرة للشراء، و 509 جنيهات للبيع خلال تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات المبكرة صباح اليوم فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 1171 ليرة للشراء و 1180 ليرة للبيع.

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد 1197 ليرة للشراء و 1206 جنيهات للبيع.

انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية (السوداء) عَنّْد 14256 ليرة للشراء، و 14362 ليرة للبيع، مقابل 14274 ليرة للشراء، و 14380 ليرة للبيع أمس.