سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الإثنين 12 سبتمبر 2022.. هبوط الليرة

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا خلال تعاملات صباح الاثنين 12 أيلول 2022 فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا إلَّى 4450 ليرة للشراء، و 4475 ليرة للبيع، مقابل 4435 ليرة للشراء، و 4460 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس، بحسب منصة “sp-today” لمراقبة أسعار العملات فِيْ البلاد. سوريا فِيْ السوق السوداء.

أعلنت وزارة المالية السورية، استكَمْال كافة الإجراءات والموافقات اللازمة لتداول سندات الخزينة الصادرة بموجب المزاد الثاني لعام 2022، ابتداءً من جلسة الاثنين المقبل فِيْ بورصة دمشق.

سندات الخزانة هِيْ أحد أنواع الديون الداخلية التي تفضل دول كثيرة استخدامها لتمويل العجز بدلاً من الدين الخارجي (من صندوق النقد الدولي، على سبيل المثال)، مما يستلزم ظروفًا ووصاية صعبة على الدولة. لكن الديون الداخلية، بدورها، تزيد من التضخم وتنطوي على مخاطر كبيرة أخرى.

سعر اليورو والجنيه الاسترليني

وقفز سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 4521 ليرة للشراء، و 4551 ليرة للبيع، مقابل 4499 ليرة للشراء، و 4529 ليرة للبيع بنهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 5189 ليرة للشراء، و 5228 ليرة للبيع، مقابل 5135 ليرة للشراء، و 5174 ليرة للبيع بنهاية تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات المبكرة صباح اليوم فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 1183 ليرة للشراء، و 1192 ليرة للبيع، مقابل 1179 ليرة للشراء، و 1188 ليرة للبيع أمس.

وارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 1209 جنيهات للشراء، و 1218 ليرة للبيع، مقابل 1205 جنيهات للشراء، و 1215 جنيها للبيع أمس.

وارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى 14446 ليرة للشراء، و 14542 ليرة للبيع مقابل 14378 ليرة للشراء، و 14484 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.