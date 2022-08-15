سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الإثنين 15 أغسطس 2022.. خسائر جديدة لليرة

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا خلال تعاملات صباح الاثنين 15 آب 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 4390 ليرة للشراء، و 4430 ليرة للبيع، مقابل 4300 ليرة للشراء، و 4340 ليرة للبيع أمس، بحسب صحيفة “سب اليوم”. منصة لمراقبة أسعار العملات فِيْ سوريا فِيْ السوق السوداء.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

وقفز سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 4487 ليرة للشراء، و 4533 ليرة للبيع، مقابل 4408 ليرة للشراء، و 4455 ليرة للبيع، أمس.

انتعش سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 5298 ليرة للشراء، و 5357 ليرة للبيع، مقابل 5211 ليرة للشراء، و 5270 ليرة للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 1166 ليرة للشراء، و 1180 ليرة للبيع، مقابل 1143 ليرة للشراء، و 1157 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

كَمْا ارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى 1192 ليرة للشراء، و 1206 ليرة للبيع، مقابل 1168 ليرة للشراء، و 1182 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 14315 ليرة للشراء، و 14471 ليرة للبيع، مقابل 14018 ليرة للشراء، و 14174 ليرة للبيع، أمس.