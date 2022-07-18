سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الإثنين 18 يوليو 2022.. هبوط الليرة

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا مقابل الجنيه خلال التعاملات المبكرة اليوم الاثنين 18 تموز 2022 فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق السوداء إلَّى 4000 ليرة للشراء و 4035 ليرة للبيع مقابل 3995 ليرة للشراء و 4030 ليرة للبيع بحسب منصة “sp-today.com” المتخصصة. فِيْ مراقبة سعر صرف العملات فِيْ سوريا.

ووافق مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء الماضي، على السماح باستمرار نقل المساعدات الدولية إلَّى نحو أربعة ملايين شخص فِيْ شمال غرب سوريا من تركيا حتى العاشر من كانون الثاني (يناير).

وتوصل المجلس إلَّى اتفاق بشأن ذلك فِيْ محاولته الثالثة بعد انتهاء تفويض العملية.

امتنعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عَنّْ التصويت لأنهم أرادوا أن تستمر عملية المساعدات الإنسانية طويلة الأمد لمدة عام.

استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع القرار بشأن ذلك يوم الجمعة ثم فشلت فِيْ الحصول على الموافقة على مشروع القرار الذي قدمته لتمديد العملية لمدة ستة أشهر فقط.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، مسجلاً 4053 ليرة للشراء، و 4094 ليرة للبيع، مقابل 4025 ليرة للشراء، و 4066 ليرة للبيع، أمس.

بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني فِيْ السوق السوداء مستوى 4774 جنيهًا للشراء و 4826 جنيهًا للبيع، مقابل 4726 جنيهًا للشراء و 4778 جنيهًا للبيع أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1063 ليرة للشراء، و 1075 ليرة للبيع.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1086 ليرة للشراء، و 1099 ليرة للبيع.

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا خلال تعاملات اليوم فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 12995 ليرة للشراء، و 13134 ليرة للبيع.