سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الإثنين 19 سبتمبر 2022.. الليرة تتراجع

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا، صباح الاثنين 19 أيلول 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى مستوى 4490 ليرة للشراء، و 4510 ليرة للبيع، مقابل 4475 ليرة للشراء، و 4495 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس، بحسب منصة “sp-today” لمراقبة أسعار العملات فِيْ سوريا فِيْ السوق السوداء. .

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

وقفز سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 4492 ليرة للشراء، و 4517 ليرة للبيع، مقابل 4477 ليرة للشراء، و 4502 ليرة للبيع، أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا، خلال التعاملات المبكرة فِيْ السوق الموازية (السوداء)، 5171 ليرة للشراء، 5204 ليرة للبيع، مقابل 5153 ليرة للشراء، و 5186 ليرة للبيع أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فِيْ سوريا

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1194 ليرة للشراء و 1202 ليرة للبيع مقابل 1190 ليرة للشراء و 1198 ليرة للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1220 ليرة للشراء، و 1228 ليرة للبيع، مقابل 1216 ليرة للشراء، و 1224 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد مستوى 14519 ليرة للشراء، و 14609 ليرة للبيع، مقابل 14471 ليرة للشراء، و 14561 ليرة للبيع أمس.