سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الإثنين 22 أغسطس 2022.. صمود الليرة

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 22 آب 2022 فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 4500 ليرة للشراء، و 4540 ليرة للبيع، بحسب منصة “sp-today” لمراقبة أسعار العملات فِيْ سوريا فِيْ السوق السوداء.

تشهد سوريا، التي تعاني من صراع قرابة 11 عامًا، أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، وارتفاعًا كبيرًا فِيْ معدلات التضخم والأسعار، ونقصًا حادًا فِيْ الوقود، وانقطاعًا للتيار الكهربائي يصل فِيْ بعض المناطق إلَّى نحو 20 ساعة تقريبًا. يوم بدون بدائل حقيقية.

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، اليوم الأحد، 7 أغسطس، قرارا زادت بموجبه سعر لتر الأوكتان الممتاز 90 بنزين المستلم بالبطاقة الإلكترونية بنحو 130 فِيْ المائة، من 1100 جنيه إلَّى 2500 جنيه. سعر لتر أوكتان 90 بنزين غير مدعوم من 3500 جنيه. ارتفع سعر البنزين عالي الأوكتان من 4000 إلَّى 4500 جنيه.

سعر اليورو والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ سوريا

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى مستوى 4506 ليرة للشراء و 4551 ليرة للبيع مقابل 4514 ليرة للشراء و 4559 ليرة للبيع فِيْ ختام تعاملات أمس. .

كَمْا انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا خلال تعاملات اليوم فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى 5305 ليرة للشراء، و 5363 ليرة للبيع، مقابل 5314 ليرة للشراء، و 5371 ليرة للبيع فِيْ ختام التداولات. فِيْ الامس.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فِيْ سوريا

سجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا، صباح اليوم، فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1196 ليرة للشراء، و 1209 ليرة للبيع.

حافظ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية (السوداء) على مستواه عَنّْد 1222 ليرة للشراء، و 1236 ليرة للبيع.

قفز سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 14634 ليرة للشراء و 14789 ليرة للبيع.